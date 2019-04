Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist decorat este obligat de instanța sa plateasca daune morale de 1000 de lei unui hoț de țigari. Decizia magistraților Tribunalului Vaslui nu este definitiva și poate fi contestata.

- In iulie 2017, in timp ce se afla detașat in misiune pe o plaja din Bulgaria, a observat cum un baiețel in varsta de 11 ani se sufoca și a intervenit prompt, scoțandu-i un sambure de piersica din gat, scrie

- Timis Ion Sorin primarul orasului Borsa a mai castigat o lupta in razboiul cu Matei Mihali si Asociatia Composesorala Borsa. Astazi, 14 februarie 2019 la Tribunalul Maramures s-a pronuntat sentinta prin care Matei Mihali este obligat sa-i plateasca edilului suma de 3.000 de lei drept daune morale si…

- Tribunalul Bucuresti a decis ca presedintele PNL, Ludovic Orban, sa-i plateasca deputatului PSD Iulian Iancu daune morale de 20.000 lei, dupa ce liderul liberal l-a acuzat pe presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor ca este "omul companiei Gazprom" si "torpileaza" constructia…