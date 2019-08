Achiziții de vară la PMT: 138 computere desktop, 40 de laptopuri, stații grafice, tablete

Vara se schimbă echipamentele IT! Reprezentanții Primăriei Timișoara sunt dispuși să dea aproape 245.000 de euro pe 138 de calculatoare, 40 de laptopuri, cinci stați grafice, computere All in One PC, 40 de laptopuri… [citeste mai departe]