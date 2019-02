Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența din Cluj-Napoca, dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori. Incidentul a avut loc in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tanarul de 22 de ani care a injunghiat, marti, o profesoara in fata cancelariei unui liceu din Ploiesti a fost prins de o patrula de jandarmi, la scurt timp dupa producerea faptei, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova. Conform sursei citate, asupra tanarului au fost…

- Un tanar de 19 ani din judetul Botosani a fost injunghiat de propriul tata. Incidentul a avut loc ieri dupa-amiaza dupa o betie. Baiatul a fost transportat de urgenta la spital iar tatal a fost retinut de politisti.

- Un adolescent in varsta de 19 ani, din comuna Todireni, județul Botoșani, a fost injunghiat de tatal sau, luni, in locuința celor doi, dupa un conflict spontan. Polițiștii au deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX. Incidentul s-a produs luni, intr-o locuința din comuna Todireni,…

- ISU Bucuresti-Ilfov precizeaza, referitor la informatia privind un preot care s-a autoincendiat la manifestarea ocazionata de sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului, ca a existat un barbat care si-a incendiat haina, insa evenimentul s-a petrecut la un hotel din apropierea catedralei, nefiind nevoie…

- Un episod cu totul nedorit a avut loc duminica dimineata, chiar in timpul slujbei de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului. Un barbat purtand straie negre, preotesti, si-a dat foc la haina. Incidentul a avut loc nu foarte departe de lacasul de cult in care se desfasura ceremonialul religios de sfintire…

- Un adolescent de 19 ani a fost injunghiat in timp ce se afla in parcarea unui magazin Lidl. Incidentul s-a petrecut pe timpul zilei in orașul Romford, din Marea Britanie. La fața locului au ajuns mai multe...