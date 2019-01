Stiri pe aceeasi tema

- Poliția londoneza a anunțat ca a fost prins principalul suspect in cazul uciderii lui Tudor Simionov, romanul considerat erou dupa ce a murit aparandu-și ... The post A fost prins criminalul lui Tudor, romanul erou injunghiat mortal la Londra de Anul Nou appeared first on Renasterea banateana .

- Tudor Simionov era bodyguard la o petrecere privata in centrul Londrei, acolo unde și-a gasit sfarșitul la cateva ore dupa trecerea in noul an. Nu mai puțin de noua persoane l-au atacat pe Tudor și pe colegii lui pentru a incerca sa intre cu forța la petrecere. Romanul a vrut sa-și indeplineasca cu…

- Doi adolescenți au fost arestați, fiind suspectați de uciderea unui barbat de 25 de ani. Acesta a fost injunghiat mortal pe o strada din nordul Londrei. Adolescenții despre care se crede ca l-ar fi ucis...

- Poliția din Londra investigheaza o spargere care a avut loc la domiciliul fostului membru al trupei Beatles, Paul McCartney, scrie Sky News. Jaful s-a produs pe data de 7 decembrie, la proprietatea in care locuiește artistul de 76 de ani și soția sa Nancy Shevell, situata intr-un cartier de lux al Londrei.…

- Un barbat de 26 de ani a fost injunghiat mortal in timp ce incerca sa opreasca un conflict. Incidentul s-a petrecut pe o strada din Londra. „Dupa ce a ieșit dintr-un bar, a incercat sa intervina...

- Scene șocante pe strazile din Londra. Trei barbați au fost impușcați și au ajuns de urgența la spital. Poliția a ajuns la fața locului, dar nu s-au facut arestari momentan. Un martor a facut declarații uimitoare despre una dintre victime: „Ii curgea sange din ochi. Apoi mi-a spus ‘cheama o ambulanța,…

- In cursul zilei de sambata, la poliția Cluj este audiat un barbat suspect in cazul accidentului mortal de circulație, produs joi dimineața la Gilau. Potrivit polițiștilor, audierile il vizeaza pe un barbat in varsta de 42 de ani din localitatea Agarbiciu, comuna Capușu Mare, județul Cluj, suspect in…