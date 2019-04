Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care a injunghiat, miercuri seara, trei copii pe o strada din Vaslui a fost prins. Este vorba de un adolescent care are 17 ani și este elev, coleg cu victimele. Surse judiciare au declarat, miercuri seara, corespondentului Mediafax, ca agresorul copiilor de 15 și 16 ani, injunghiați pe strada…

- O crima ce a avut loc pe strada a fost surprinsa de o camera de supraveghere. Un adolescent in varsta de 18 ani a fost ucis cu sange rece de un grup de tineri. Mama lui nu a mai putut decat sa il sarute și sa aștepte inevitabilul.

- Aseara in Pitești un barbat a fost injunghiat in plina strada cand venea de la serviciu. Barbatul, in varsta de 58 de ani, se ducea pe jos acasa, in cartierul Tudor Vladimirescu. In dreptul strandului din cartier, a fost atacat de un individ. Acesta l-a injunghiat cu un cutit, in hemitoracele stang,…

- O scena incredibila a avut loc pe o strada din Mexic, in localitatea Iguala. Sonia Amairani, o tanara de 22 de ani, l-a injunghiat cu brutalitate pe Erick Omar, iubitul ei, in varsta de 29 de ani. Dupa ce a realizat ca barbatul era aproape sa-și piarda viața, ea l-a luat in brațe. La inceput, a incercat…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova vor pronunta pe 19 martie sentinta definitiva in dosarul in care barbatul care a injunghiat un tanar de 24 de ani, in fața unui bar din Bumbești-Jiu, a fost condamnat in prima instanța la 5 ani și 2 luni de inchisoare. Decizia de amanare a pronunțarii a fost…

- Un barbat a fost injunghiat in aceasta seara, in jurul orei 18.50, in plina strada, de un barbat pe care a indraznit sa-l opreasca dupa ce a furat. Pentru a putea scapa cu produsele furate dintr-un magazin aflat pe strada Oborului din Arad, agresorul in varsta de 30 de ani a scos cuțitul și i-a ...…

- Nedim Bilgin, un adolescent de 17 ani din Londra, a fost ucis in plina strada, dupa ce a fost injunghiat in zona pieptului. Din spusele martorilor, baiatul ar fi refuzat sa le dea bicicleta presupușilor agresori, scrie libertatea.ro.