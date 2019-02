Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Sectiei 2 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca minorul Marian Alexandru Andrei, de 14 ani, din Ploiesti, a plecat voluntar de la scoala si nu a ajuns la domiciliu. Au fost demarate toate activitațile procedurale, polițiștii efectuand investigatii pentru gasirea persoanei in cauza, informeaza…

- O profesoara de matematica de la Liceul Spiru Haret din Ploiești a fost injunghiata, marti, in fata cancelariei.Autorul ar fi un fost elev, exmatriculat, in varsta de 22 de ani. Acesta ar fi fost in stare de ebrietate. Surse judiciare au explicat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca agresorul…

- Un șofer a accidentat grav un barbat care cobora dintr-o mașina, in Dambovița, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Polițiștii il cauta la aceasta ora. Accidentul a avut loc in localitatea Moțaieni, iar conducatorul auto ar fi produs accidentul in timp ce efectua o depașire, arata Poliția Dambovița,…

- Un adolescent a fost injunghiat in timp ce mergea spre școala, in sudul Londrei. Acesta a suferit o trauma majora și a fost dus la un spital central, conform Metro. Nu se știe momentan care este...

- Politistii din Filipestii de Padure au fost sesizati despre faptul ca Badoi Alexandru Florin, de 18 ani, din localitate, a plecat voluntar de la domiciliu si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1, 6o – 1, 65, greutate aproximativ 60 de kg, constitutie atletica, ten masliniu, fata ovala, ochi verzi,…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a vizitat, vineri, Scoala de Meserii Concordia din Ploiesti si a inmanat, din partea tarii sale, un cec de 300.000 de euro pentru programele scolii, se arata intr-un comunicat de presa al Organizatiei Umanitare Concordia. "Domnul Cancelar Sebastian Kurz se afla la…

- Incidentul petrecut la Școala "Ioan Grigorescu" din Ploiești este și in atenția Ministerului Educației. Ministrul Ecaterina Andronescu a declarat, sambata, ca profesorii implicați in astfel de evenimente nu mai au ce sa caute la catedra, iar viitoarea legislație ar putea include prevederi in acest sens.

- Imagini halucinante au fost surprinse la o școala din Ploiești. Un profesor s-a enervat la culme atunci cand un elev i-a cerut sa se mute din fața tablei, pentru a putea nota. Barbatul a pus mana pe scaun și a inceput sa „faca dreptate”.