- Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit, sambata, ordinea candidatilor pe buletinele de vot pentru alegerile prezidentiale. Potrivit BEC, ordinea pe buletinele de vot este urmatoarea: Klaus Iohannis - Partidul National Liberal, Theodor Paleologu - Partidul Miscarea Populara, Dan Barna - Alianta USR-PLUS,…

- Catalin Ivan a precizat ca va depune la BEC un numar de 235.119 semnaturi pe care a reusit sa le adune cu ajutorul reprezentantilor partidului care-l sustine, Alternativa pentru Demnitate Nationala. "Inseamna o oportunitate foarte mare de a ne face cunoscut proiectul. In primul rand, ADN inseamna alternativa…

- Fostul europarlamentar PSD Catalin Ivan, in prezent presedinte al partidului Alternativa pentru Demnitate Nationala, o taxeaza dur pe Viorica Dancila pentru cea mai recenta greseala de exprimare. Ivan sustine ca multi membri PSD "rad pe la colturi" de candidatura Vioricai Dancila.Viorica Dancila…

- Fostul europarlamentar Catalin Ivan si-a anuntat ieri candidatura la alegerile prezidentiale din luna noiembrie. Ivan este presedinte al unui partid nou infiintat intitulat Alternativa pentru Demnitate Nationala (ADN). „ADN exista cu acte in regula si se poate inscrie in orice competitie electorala.…

- Catalin Ivan, fost europarlamentar PSD timp de doua mandate, fondatorul si presedintele Partidului ADN – Alternativa pentru Demnitate Nationala – si-a anuntat astazi candidatura pentru functia de Presedinte al Romaniei in Bucuresti, intr-un loc simbolic al industriei din Romania: o hala de productie…

- PSD s-a predat celor care il susțin pe Klaus Iohannis, prin desemnarea premierului Viorica Dancila drept candidat la alegerile prezidențiale, declara la RFI fostul membru PSD Catalin Ivan, fondatorul partidului Alternativa pentru Demnitate Naționala.Citește și: O polițista a IZBUCNIT, in versuri,…

- Un cunoscut protestatar #Rezist, Marian Tivilic Moroșanu, zis „Ceaușescu”, a aruncat o adevarata bomba in spațiul public. Concret, deși se vrea un partid cu oameni noi, potrivit lui Marian „Ceaușescu”, Uniunea Salvați Romania are oameni și din vechea nomenclatura comunista. In emisiunea…