- Procurorul-sef DIICOT, Felix Banila, a anuntat, miercuri, ca ADN-ul Alexandrei Macesanu a fost gasit atat in locuinta lui Gheorghe Dinca, cat si in masina acestuia, insa nu si pe fragmentele osoase gasite in cazanul din curte. "S-a gasit ADN apartinand victimei, dar nu pe fragmentele osoase gasite in…

- Oasele gasite in ”caza groazei” din Caracal sunt umane și, potrivit Antena 3, care citeaza surse din Institutul Național de Medicina Legala (INML), acestea ar aparține unui om de talie mica, subțire, posibil sa aparțina unui copil. Urmeaza sa se vada daca ADN coincide cu cel al Alexandrei. Felix Banila…

- Procurorul – șef al DIICOT, Felix Banila a facut miercuri declarații legate de cazul crimelor din Caracal. Potrivit acestuia, pana in prezent nu sunt nici macar concluzii preliminare referitoare la testele genetice efectuate pe probele prelevate. Principalele declarații date de șeful DIICOT. „Inca de…

- Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri ca nu are concluziile preliminare ale testelor genetice si antropologice cu privire la fragmentele osoase ridicate de la locuinta lui Gheorghe Dinca.

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, ca butoiul in care au fost gasite oase calcinate și dinți este un „arzator improvizat” ceea ce ar putea sa rastoarne teoriile specialiștilor.„Avem fragmente osoase de la fata locului, nu avem rezultat. Am vazut opiniile unor specialisti respectabili…

- Curtea de Apel Craiova va judeca marti, 30 iulie, contestatia formulata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, la decizia de arestare preventiva emisa, sambata, de Tribunalul Dolj.Inculpatul a fost acuzat…

- Libertatea a intrat in posesia primelor imagini pe care polițiștii le-au facut chiar in curtea lui Gheorghe Dinca, din Caracal, suspectul in cazul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani disparuta de acasa și care a sunat de trei ori la 112. In butoiul metalic din curte, polițiștii au descoperit, prin cernere,…

- Oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei de la Caracal. Se pare ca și cenușa recoltata este veche, ceea ce ingreuneaza ancheta.Surse apropiate anchetei desfașurate la Caracal au declarat ca oasele gasite in curtea…