Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep si Darren Cahill au incheiat colaborarea, urmand ca din 2019 liderul mondial WTA sa aiba alt tehnician. Intr-un interviu pentru WTA, Darren Cahill a vorbitdespre o alta latura a Simonei,...

- "Avalon. Secretele emigrantilor fericiti", aparut in colectia „Fiction Ltd.” a Editurii Polirom este ultimul roman semnat de scriitorul roman, stabilit in America, Bogdan Suceava. Acesta va avea turneul de lansare in Romania, la mijlocul lunii noiembrie,

- Canoniera „Eugen Stihi“, cea mai veche nava pe care a avut-o Marina Romana, rugineste in Portul Mangalia. Scoasa din dotarea Armatei Romane in urma cu patru ani, nicio autoritate nu a gasit pana in prezent nicio solutie pentru salvarea ei.

- Pe cat de expansiv e personajul pe care-l interpreteza in „Las Fierbinți”, Aspirina, pe atat de retrasa este Mirela Oprișor . De fapt, actrița și soțul ei, scenaristul serialului, Mimi Branescu , sunt unii dintre cei mai scumpi la vorba artiști de la noi! Poate de aceea, interviul acordat de Mirela…

- O serie de dinti descoperiti in Italia sunt considerati cele mai vechi fosile umane excavate in Peninsula Italica. Acestia arata ca structura dentara a Neanderthalienilor a evoluat in urma cu 450.000 de ani Dintii ofera informatii privind...

- Novak Martinovici (33 de ani) a analizat meciul dintre Serbia și Romania. Nu e incantat de ce vede la echipa lui Mladen Krstajici, insa nici jocul "tricolorilor" nu-l da pe spate. Retras de doi ani, sarbul care a cucerit inimile suporterilor Stelei a ramas mare fan al campionatului romanesc, pe care…

- E consumat din Antichitate, inca din anul anul 2205 i.Hr., in timpul imparatului Yu al chinezilor. Era baut pentru gustul sau deosebit si efectul calmant. A fost apreciat de mii de ani pentru efectele sale terapeutice.

- Revista Vogue cere industriei de modeling sa nu mai angajeze modele care au varsta mai mica de 18 ani. Mai mult, refuza sa mai studieze modelele minore pentru a aparea in paginile revistei, intr-un efort de a face industria modei mai puțin exploatatoare. Intr-un articol aparut in numarul din luna septembrie…