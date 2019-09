Asociația Distroficilor Muscular din Romania (ADMR) a anunțat continuarea campaniei lansate anul trecut in scopul strangerii de fonduri pentru asigurarea incalzirii sediului de la Valcele și derulat sub genericul „Cei ce daruiesc, au totul. Cei ce se abtin, nu au nimic”. Campania vizeaza vanzarea unui produs traditional, procesat cu ajutorul voluntarilor Asociației. Este vorba despre […] Articolul ADMR continua proiectul „CEI CE DARUIESC AU TOTUL, CEI CE SE ABTIN NU AU NIMIC.” apare prima data in Mesagerul de Covasna .