Admiterea la liceu 2019-2020. Cum arata FISA DE INSCRIERE si ce ELEMENTE NOI contine

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat pe data de 4 martie 2019, pentru o ședința extraordinara. Pe ordinea de zi se afla un singur proiect de hotarare: ”Modificarea si completarea Hotararii nr. 510/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia”, respectiv completarea Regulamentul…

- De doua decenii Ziua de 21 februarie a fost proclamata de Conferinta Generala a UNESCO, in noiembrie 1999, drept Ziua Internationala a Limbii Materne. Dupa un deceniu, Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie menita „sa promoveze conservarea si protectia tuturor limbilor utilizate de popoarele…

- OUG pentru modificarea legilor justiției și a unor regulamente privind admiterea la INM a fost adoptata, marți, in ședința de Guvern, a anunțat ministrul Justiției, Tudorel Toader. Ministrul a subliniat ca propunerile de modificare au venit din partea CSM.Tudorel Toader a anunțat ca OUG data…

- UPDATE Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a semnat ordinul prin care a decis suspendarea cursurilor in unitațile de invațamant preuniversitar.Premierul Viorica Dancila urmeaza sa semneze ordinul prin care școlile urmeaza sa fie inchise vineri! Joi, 24 ianuarie, toți elevii sunt liberi…

- Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020 a fost aprobat prin Ordinul MEN 4829/2018, intrat in vigoare din septembrie. Repartizarea computerizata a absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face intr-o singura etapa. Calendar școlar anul…

- In Bucuresti si in marile orase ale Romaniei traficul a ajuns sa fie marea problema cu care se confrunta zilnic, mii de soferi. Cel mai des, cauza circulatiei infernale este cauzata de graba soferilor, care vor sa ajunga intr-un anumit loc, intr-un timp relativ scurt. Legislatia rutiera in vigoare prevede…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat luni ca s-a discutat, in ședința PSD, oportunitatea unei ordonanțe de urgența de modificare a Codurilor penale pentru ca articolele declarate constituționale sa intre in vigoare, urmand ca articolele neconstituționale sa revina in Parlament. Dancila a explicat…

- Pe numele jurnalistului exista un mandat de arestare care ar fi fost emis de procuratura din Antalya la ordinul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, scrie Zaman Romania . Sursa citata subliniaza ca pe numele ziaristului nu exista nicio condamnare definitiva, conform cazierului sau. Potrivit unui…