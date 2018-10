Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele interesate sa urmeze o cariera in domeniu trebuie sa se inscrie la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului pe raza caruia isi are domiciliul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Urmatoarea sesiune de admitere pentru școlile de agenți sau subofițeri ale MAI este in perioada 10-21 ianuarie 2019. Inscrierile se pot face pana la data de 23 noiembrie 2018, la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului pe raza caruia iși are domiciliul…

- Peste 2.800 de locuri in Poliție, Frontiera și Jandarmerie sunt scoase la concurs pentru incadrare in anul 2019. Persoanele interesate sa urmeze o cariera in domeniu trebuie sa se inscrie la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului pe raza caruia isi are…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat, miercuri, ca urmatoarea sesiune de admitere pentru scolile de agenti sau subofiteri va avea loc in perioada 10 – 21 ianuarie 2019, fiind disponibile peste 2.800 de locuri. Pana in 23 noiembrie se fac inscrieri la sediile inspectoratelor judetene de Politie.…

- Sambata se deruleaza prima proba eliminatorie a concursului de admitere in cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București. Este vorba de proba fizica la care participa peste 3200 de candidați, informeaza Ministerul Afacerilor Interne, potrivit Mediafax.Peste 3200 de candidați…

- Au inceput probele eliminatorii la concursul de admitere in Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti, informeaza MAI. In acest an, s au inscris peste 3.200 de candidati, baieti si fete, pentru cele 630 de locuri scoase la concurs, la specializarile Politie, Politie de Frontiera, Jandarmerie…