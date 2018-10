Admitere Politie 2019. Noutati despre sesiunea din ianuarie 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de Politia Romana, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice au facut, miercuri, controale la sediile si punctele de lucru a doua societati comerciale din Bucuresti si Ilfov, avand ca principal obiect de activitate comertul cu peste…

- Lucratori ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun joi dimineata in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si judetul Ilfov si pun in executare patru mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea…

- Lucratori ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun joi dimineata in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si judetul Ilfov si pun in executare patru mandate de aducere, intr-un dosar privind…

- Primul gest al lui Razvan Stefanescu, soferul masinii cu numar anti-PSD, dupa ce și-a recuperat permisul. Barbatul și-a primit inapoi permisul de conducere, dupa ce marți procurorii au clasat dosarul penal in care era cercetat pentru ca condus un vehicul inmatriculat in alt stat, fara drept de circulație…

- In Capitala, 39 de cazuri de omor sunt inca nerezolvate. Cel mai vechi caz la care investigatorii nu au reusit sa identifice si sa prinda autorul dateaza din anul 1997! In ultimii 28 de ani, in Capitala, 39 de cazuri de omor au ramas nerezolvate, figurand in registre cu autor necunoscut (AN). „La nivelul…

- Dupa ce i-a intocmit dosar penal soferului cu placute de inmatriculare vand un mesaj anti-PSD, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti propune parchetului clasarea cauzei. Aceeasi institutie recunoaste ca s-a operat in mod eronat la solutionarea cazului si vor fi intreprinse verificari.…

- Brigada de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a propus clasarea dosarului de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat - care nu are drept de circulatie in Romania", in cazul autoturismului care avea numar antiPSD.…

- Dosarul penal deschis pe numele lui Razvan Stefanescu, soferul masinii M...PSD, a fost anulat, iar acum va primi și permisul înapoi, potrivit unor surse din interiorul Politiei Române. Razvan Stefanescu, soferul masinii M...PSD, îsi va primi permisul…