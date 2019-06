Admitere liceu 2019. Ministerul Educatiei vine cu un anunt oficial despre brosura de admitere Va prezentam anuntul ministerului Educatiei cu privire la admiterea la liceu 2019 si la brosurile de admitere, care nu au ajuns nici pana acum in toate unitatile scolare: Conform situatiei centralizatoare, la data prezenta, toate inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti au publicat pe site-urile proprii brosura privind oferta de admitere in invatamantul liceal, prin urmare toate unitatile de invatamant sunt in posesia informatiilor cu privire la reteaua scolara. Inspectoratele scolare au tiparit si distribuit brosurile si in format letric, astfel incat ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

