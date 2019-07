Admitere liceu 2019. Intre 15-18 iulie se depun dosarele de inscriere la liceu. Lista cu acte necesare Conform calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat, in perioada 15 – 18 iulie, candidatii vor depune dosarele de inscriere la secretariatele liceelor in care au fost admisi. Apoi, in zilele de 19, 22 si 23 iulie, comisia judeteana de admitere va rezolva toate cazurile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, dar si situatiile candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si ale candidatilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizati computerizat. Vedeti aici situatiile speciale care pot ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

