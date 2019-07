Admitere liceu 2019 - Care este algoritmul de repartizare la liceu

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora, asistati de diriginti, completeaza opțiunile in fisele de inscriere pentru liceu. Pana luni, candidații și parinții acestora mai pot verifica și corecta fisele editate de calculator, utilizand aplicația informatica centralizata.…

- Admiterea la Liceu 2019 se face in perioada 3-12 iulie, dupa rezultatele de la Evalauarea Naționala. Elevii de clasa a VIII-a au au cinci zile la dispoziție sa-și completeze fișele de inscriere la liceu, respectiv 3-7 iulie 2019. Iata model fișa inscriere liceu și cum se completeaza!

- Au inceput inscrierile pentru studiile liceeale, iar elevii sunt dornici sa intre la un liceu cat mai bun. La Scoala Gimnaziala nr.2 “Traian” din Craiova s-au facut astazi inscrieri pentru viitorii liceeni. Atmosfera din clase nu arata ca parintii si elevii sunt tensionati, insa pe chipurile lor, se…

- Elevii de clasa a VIII-a au incheiat examenele de la Evaluarea Naționala 2019 și așteapta primele rezultate, pe 25 iunie. Dupa ce afla notele finale, elevii se pregatesc de o noua etapa importanta: admiterea la liceu. Calendarul pentru admiterea la liceu este laborios și se intinde pe cateva saptamani.…

- Autoritatile din Serbia au decis sa amane pentru joi testul la matematica pentru admiterea la liceu, dupa ce copii ale acestuia au fost gasite circuland printre elevi inaintea examenului ce urma sa aiba loc marti, a declarat ministrul educatiei, Mladen Sarcevic, pentru cotidianul Novosti, transmite…

- Elevii claselor a VIII-a din toata tara se pregatesc intens pentru admiterea la liceu! Invata pentru examene, care se apropie cu pasi repezi, iar noua etapa a vietii suna promitator. Calendarul pentru admiterea la liceu se intinde pe cateva saptamani, iar pentru ei, vacanta incepe abia la mijlocul lunii…

- Planul de scolarizare si brosura cu locurile de la liceu ar fi trebuit sa fie aprobate pana pe 13 mai in conditia in care inspectoratul scolar a trimis ministerului spre aprobare proiectele planului de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020 in data de 21 ianuarie 2019. La randul lor, inspectorii generali…