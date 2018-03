Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1700 de liceeni vor susține duminica, 25 martie 2018, de la ora 9.00, concursul care poate inlocui admiterea la Facultatea de Matematica și Informatica din cadrul Universitații Babeș-Bolyai.

- De curand, insa, au aparut si la noi farfurii biodegradabile si chiar comestibile din tarațe de grau, trestie de zahar, bambus sau mar. Doi soti din Cluj livreaza la restaurantele si festivalurile din toata tara farfurii din tarațe de grau. Sunt suta la suta biodegradabile, dar si comestibile. Ideea…

- NOU… Elevii vasluieni care au obtinut rezultate bune la olimpiadele de Matematica, Informatica, Fizica, Chimie si Biologie, dar nu s-au calificat la faza nationala, mai au o sansa. Ministerul Educatiei Nationale a aprobat suplimentarea locurilor cu 10% din numarul total de locuri atribuite initial la…

- Vineri 23 martie 2018, ora 16, in Aula Magna "Mihai Eminescu" a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea de Matematica organizeaza, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si Societatea de Stiinte Matematice din Romania, filiala Iasi, editia a 2-a a MathGala - Festivitate de premiere…

- Concursul Mate-Info UBB îi vizeaza pe elevii de liceu de clasa a XI-a si a XII-a care doresc sa-si încerce fortele în vederea admiterii la Facultatea de Matematica si Informatica din cadrul Universitatii Babes-Bolyai. În 2018, la acest concurs…

- Concursul, devenit o tradiție la nivelul Universitatii Babes-Bolyai, consta în sustinerea unei probe scrise la matematica sau informatica, la alegerea candidatului, proba ce poate fi sustinuta în limba româna sau limba maghiara. Dintre liceenii înscrisi la concursul…

- La solicitarea Prim-Ministrului si dupa consultarea cu reprezentanti ai parintilor, ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis reconfigurarea calendarului privind olimpiadele scolare. Astfel, s-a finalizat programul detaliat pe zile privind organizarea si desfasurarea etapelor nationale ale…

- Ministerul Educatiei a reconfigurat calendarul olimpiadelor nationale la Matematica, Fizica, Informatica si Chimie si a aprobat suplimentarea locurilor cu 10%. Modificarea s-a facut la solicitarea premierului si dupa ce reprezentantii parintilor au fost consultati, transmite institutia intr-un comunicat…

- La solicitarea Prim-Ministrului și dupa consultarea cu reprezentanți ai parinților, ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a decis reconfigurarea calendarului privind olimpiadele școlare. Astfel, s-a finalizat programul detaliat pe zile privind organizarea și desfașurarea etapelor naționale ale…

- Alin Sava Un elev de 15 ani a uimit o țara intreaga, dupa ce s-a calificat la fazele naționale ale olimpiadelor la patru discipline: informatica, matematica, fizica și chimie. Este vorba despre Alin Sava, de la Liceul ”Emil Racovița” Vaslui. Alin Sava este elev in clasa a IX-a la Liceul ”Emil Racovița”…

- Filmul ”Bloc 5”, realizat de o absolventa a Facultații de Teatru și Televiziune din cadrul Universitații Babeș-Bolyai, a fost acceptat la secțiunea de scurt metraje, din cadrul Festicașului de Film de la Cannes.Astfel, filmul regizat de catre Ioana Baila, în prezent…

- Mai mulți parinți au reclamat – trimițand informații la ȘTIREA MEA , pe site-ul Libertatea.ro – modul in care a fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare. Practic, toate competițiile au fost programate intervalul 1-8 aprilie, ceea ce limiteaza dreptul elevilor de a participa la mai multe concursuri.…

- SUCCES… Alin Sava este cu adevarat copilul minune al Vasluiului. Elev in clasa a IX-a la Liceul Teoretic “Emil Racovita”, acesta continua sa uimeasca cu performantele sale. A reusit sa se califice la patru olimpiade nationale, doua dintre ele, desfasurate in aceeasi zi: Matematica, Informatica, Fizica…

- REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018: Pana la acest moment au fost corectate 99% dintre lucrari, iar rezultatele partiale arata ca 46,97 la suta dintre elevi au obtinut media generala peste 5. La matematica, 33,1 % dintre elevi au reusit sa obtina o nota peste 5, iar la romana 63,2%…

- Un student din Iași a reușit o performanța deosebita. El a participat la Olimpiada Internaționala de Matematica unde au venit studenti de la 21 de universitati. Marele premiu a ajuns la un ieșean, student in anul II la Facultatea de Matematica din cadrul Unvieristatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi…

- Începând din luna martie, BASF lanseaza în trei orașe din România – București, Cluj-Napoca și Iași – programul științific BASF Chemgeneration, destinat elevilor de liceu. Programul se va desfașura în perioada 2018-2019 și va fi gratuit pentru toți liceenii…

- Ovidiu Avadanei, student in anul II la Facultatea de Matematica, a obtinut medalia de aur si titlul de „absolute champion", fiind singurul participant care a obtinut punctajul maxim. Cristian Vantur, de la Facultatea de Informatica, a obtinut medalie de argint iar Alexandru Caliman, student in anul…

- Puși la colț. Nu mai pot emite autorizații de construire Planul urbanistic general a expirat, așa ca oamenii din comuna Florești care doresc sa construiasca nu mai au reglementari pe care sa le urmeze. Inspectoratul de stat în construcții a interzis Primariei Florești sa mai emita autorizații…

- Simulare Evaluarea Nationala | SUBIECTE si BAREM la matematica, clasa a VIII-a. Calendarul probelor Elevii de clasa a VIII-a au sustinut marti simularea pentru Evaluarea Nationala 2018, la proba de matematica. SUBIECTELE SI BAREMUL LA PROBA DE MATEMATICA: În…

- Profesorul universitar Anton Beziris s a nascut la Constanta, pe 2 martie 1941, si s a stins din viata in iunie 2008. Absolvent al Institutului de Marina Constanta, Sectia Marina Comerciala, in 1963, universitarul Beziris a urmat specializarea in Tehnologii moderne de transport maritim la Erasmus University…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat, la disciplina Informatica (in corpul P al universitații, str. Iuliu Maniu nr. 50). Pregatirea este conceputa sub forma unor…

- Iubitorii de literatura sunt invitati miercuri, 28 februarie, de la ora 14, la Sala de lectura a Bibliotecii Judetene Zalau, la lansarea trilogiei semnate de Teodor Moldovan, “Puzzle… in toate sensurile”. Nascut in Jac, comuna Creaca, prozatorul Teodor Moldovan (pseudonim Teo Banal) este absolvent al…

- Claudiu Turcus, doctor in filologie la Universitatea Babes-Bolyai si lector la Facultatea de Teatru si Televiziune, povesteste cum in locul cresterii de salariu cu 25% promise de Guvern a primit cu 80 de lei mai putin.

- In urma cu cateva zile au parut primele zvonuri despre divortul lui Aurel Tamas (56 de ani), casatorit de 20 de ani cu Marieta Tamas si cu care are un fiu, Antonio (17 ani), scrie click.ro. Artistul a negat barfele, insa exista si o parte nespusa a acestei situatii. Surse din anturajul lui Tamas…

- Devenit deja o tradiție, programul de pregatire pentru elevii de liceu, care vor susține examenul de Bacalaureat, se organizeaza și in acest an de catre Universitatea Transilvania din Brasov. Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și Informatica, organizeaza, și in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat sunt organizate gratuit la disciplinele Limba și…

- Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere si Facultatea de Matematica si Informatica, organizeaza, si in anul universitar 2018-2019, pregatire pentru examenul de Bacalaureat. Totul este gratuit.

- Deputatul Liviu Plesoianu iese la inaintare cu ironii dure la adresa fostului sef din SRI, Florian Coldea. Totul dupa ce a iesit la iveala faptul ca acesta din urma va urma sa predea un curs la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj. Citeste si: VICTORIE pentru Romania, la Fed Cup: Sorana Cirstea…

- Elena Udrea a postat un mesaj pe Facebook ca reactie a anuntului exmatricularii de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii Babes Bolyai din Cluj. Fostul ministru al Turismului sustine ca n-a reusit sa se pregateasca temeinic pentru cursuri din cauza proceselor pe care le are pe rol.

- Mai multi elevi ai Colegiului Național „Frații Buzești“ din Craiova au reușit sa fie pe podium la Concursul Național de Matematica și Informatica „Grigore Moisil“, desfașurat la Urziceni in perioada 2-4 februarie. Performanțe au fost obținute insa și la Olimpiada ...

- Nu, ceea ce veti citi nu e un roman, e viata mea, care, ce-i drept, ar putea constitui oricand subiectul unui best-seller. V-am scris pentru ca am vrut sa va demonstrez ca iubirea invinge totul: ura, mentalitati… M-am nascut in urma cu treizeci si opt de ani, intr-o comuna din judetul Cluj. Parintii…

- Monica Tatoiu a fost poreclita Cruella. Vedeta explica și cum a ajuns sa i se spuna așa și din ce cauza. Monica Tatoiu, care la sfarșitul anului trecut a fost operata la șold , este renumita pentru faptul ca este foarte directa și foarte acida in tot ceea ce face. Cunoscuta ca femeie de afaceri, Monica…

- Liceenii vor fi pregatiti gratuit la biologie, matematica, chimie organica si biologie vegetala. Meditatiile vor fi oferite de profesori de la Facultatea de Bioinginerie Medicala si de la Facultatea de Farmacie din cadrul UMF Iasi.

- Cadre didactice de la Facultatea de Bioinginerie Medicala si Facultatea de Farmacie din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ ofera cursuri de pregatire gratuite in vederea concursului de admitere 2018. Facultatea de Bioinginerie Medicala: Sesiuni de pregatire la biologie si…

- Reactia rectorului vine dupa ce numele lui a aparut pe o lista in care se regasesc 45 de rectori ai unor universitati de stat si private care si-ar fi exprimat sprijinul pentru actualul rector al Universitatii Stefan cel mare din Suceava. Rectorul Ioan Aurel Pop a declarat pentru Digi24 prin intermediul…

- Pentru informarea directa, corecta si completa, intr-un cadru profesionist, a unui numar cat mai mare de tineri cu privire la problematica si efectele consumului de droguri, specialistii Agentiei Nationale Antidrog (ANA) au creat pagina web INFODROG ( http://www.infodrog.ro/ ), care sa vina in sprijinul…

- Bogdan Cojocaru, propus pentru postul de ministru al Comunicatiilor, este lider al TSD Iasi, iar din 2016 ocupa un post de consilier judetean. Are 34 de ani si a absolvit Facultatea de Informatica din Iasi.La alegerile parlamentare din decembrie 2016, el a candidat pe listele de deputati ale…

- Aspazia Otel s-a nascut pe 9 decembrie 1923, in comuna Cotul Ostritei, in ca­sa bunicilor materni; primul copil din cei doi (fratele - Anatolie) al invatatorilor Ioan si Maria Otel. Urmeaza cursurile primare la scoala din comuna Ghizdita (Fantanele). Este in­scri­sa la Liceul din Balti, mai apropiat…

- Saptamana aceasta, Universitatea de Vest din Timișoara este gazda unei școli internaționale de iarna pe tema unuia dintre cele mai dinamice și importante sectoare ale informaticii, Big Data. Evenimentul acopera un spectru larg de cercetari și inovare industriala, cu potențial extraordinar asupra descoperirilor…

- Un numar de 125 de participanți provenind din 30 de țari, cei mai mulți din SUA, Italia și Germania, dar și 65 din Romania discuta timp de o saptamana, la Universitatea de Vest Timișoara pe tema „Big Data”. Noțiunea de Big Data definește seturile de date informatice care au dimensiuni atat…

- Academia Româna, prin Divizia de Istoria Științei a Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (DIS/CRIFST), organizeaza Ciclu de conferințe “Istoria matematicii si a informaticii în România", în perioada ianuarie-noiembrie 2018, în…

- Pavel Bartos s a nascut pe data de 20 ianuarie 1975, la Miercurea Ciuc. Este un actor roman de teatru, film si televiziune, prezentator la Vocea Romaniei si Romanii au talent, potrivit Wikipedia.ro.Bartos a studiat la Universitatea Babes Bolyai din Cluj, Facultatea de Teatru, in clasa profesorului universitar…

- La finele acestei luni, Colegiul Național de Informatica „Spiru Haret" Suceava va gazdui un seminar de informare adresat elevilor din clasele a XI-a și a XII-a și parinților acestora, interesați de domeniul studiilor in strainatate.In cadrul intalnirii, vor fi discutate cu precadere ...

- Un roman a fost admis la Oxford, la o specializare a carei rata de acceptare este sub 10%, „Computer Science”. Radu Zevri, unul dintre elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si…

- Radu Zevri, unul din elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si premiant international la robotica a fost admis la Universitatea Oxford. „Radu a fost prezent la toate…

- Un tanar in varsta de 19 ani, student in primul an la Facultatea de Informatica din cadrul Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi, a fost gasit spanzurat in curtea casei in care locuia alaturi de familie in zona Podu de Fier. Prof.univ.dr Diana Cimpoiesu, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, a declarat…

- Recent, la 10 ianuarie 2018, s-au împlinit 112 ani de la nașterea acad. Grigore C. Moisil (1906-1973), astazi considerat fondatorul informaticii românești, cu contribuții majore la dezvoltarea matematicii și informaticii, militant pentru utilizarea calculatoarelor în toate…

- Adjunctul ambasadorului SUA la Bucuresti, Abigail Rupp, si-a anuntat prezenta la o dezbatere organizata de Facultatea de Studii Europene a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj. Tema discutiei este „100 de ani de la «Discursul in 14 puncte» al presedintelui Woodrow Wilson. Ordinea europeana: atunci si…

- Lectorul universitar doctor Alexe Calin Muresan, cadru didactic la Departamentul de Informatica, Tehnologia informatiei, Matematica si Fizica din cadrul Universitatii Petrol Gaze din Ploiesti, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare intr-un nou dosar de coruptie. Muresan este acuzat ca a cerut…