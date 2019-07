Admitere facultate 2019. Cate locuri sunt la buget si la taxa pentru principalele universitati din tara

Stiri pe aceeasi tema

- Admitere facultate 2019. In cadrul Universitatii din Bucuresti intalnim unele facultati la care poti intra pe baza mediei de la Bacalaureat sau pe baza mediei de la Bacalaureat si a unui eseu motivetional. Iata lista facultatilor unde poti intra fara examen.

- Admitere facultate 2019. Luni, 15 iulie 2019, au inceput inscrierile pentru studii de licenta și master in cadrul Universitatii din Bucuresti. Afla cate locuri sunt la buget, in functie de facultate, la licenta si master.

- Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat au fost afisate vineri de catre Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Numarul mediilor de 10 a crescut de la 177, cat era inainte de contestatii, la 224.

- Universitatea din București da startul inscrierilor pentru admiterea din sesiunea iulie la cele 19 facultați Peste 18.400 de locuri in sesiunea iulie puse la dispoziția absolventilor la admiterea pentru studiile de licenta si master Universitatea din Bucuresti isi asteapta, incepand de astazi si pana…

- Universitatea din Bucuresti este una dintre cele mai cautate institutii de invatamant superior din Romania. Iata care au fost cele mai vanate facultati ale UB in anul 2018 si unde poti gasi toate informatiile despre admitere 2019.

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, scoate la concursul de admitere pentru studii de licența in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, precum si la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM) 1.464 de locuri, dintre care 1.154 de locuri finantate de la…

- Kaufland Romania deschide, joi, primul magazin situat in zona rurala, in comuna Crevedia, și ajunge astfel la o rețea de 125 de magazine la nivel național. Potrivit unui anunț al retailerului, noul magazinul are o suprafață totală de 3.300 de metri pătrați, din care cea…

- Pentru programele de licenta si master, concursul de admitere la facultatile Universitatii din Bucuresti se desfasoara in perioada 8-30 iulie 2019, iar data limita de afisare a rezultatelor este 30 iulie 2019. in schimb, pentru programele de doctorat, perioada este cuprinsa intre 2 si 20 septembrie…