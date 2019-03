Stiri pe aceeasi tema

- Actritele Felicity Huffman ("Desperate Housewives") si Lori Loughlin ("Full House") au fost inculpate marti intr-un caz de dare de mita unor intermediari pentru obtinerea de locuri in universitati de prestigiu pentru copiii lor, informeaza AFP. Potrivit rechizitoriului, intermediarii au…

- Mazloum Kobani, comandantul Fortelor Democrate Siriene (FDS) sustinute de SUA si coordonate de kurzi, a cerut ca intre 1.000 si 1500 de soldati ai coalitiei internationale sa ramana in Siria pentru a ajuta lupta contra ISIS si si-a exprimat dorinta ca Statele Unite sa se razgandeasca in privinta…

- Studiul a fost realizat de cercetatori de la doua Universitati americane de prestigiu, Stanford si New York, care au recrutat in acest scop 2.488 de oameni care foloseau Facebook o ora in medie pe zi. Oamenii de stiinta au impartit esantionul in doua grupuri: un grup a folosit Facebook in continuare…

- Universitatea Notre Dame (University of Notre Dame), una dintre cele mai vechi si mai prestigioase institutii de invatamant din Statele Unite, va acoperi picturile murale dedicate lui Cristofor Columb dintr-una din cladirile sale, deoarece ofera o imagine distorsionata despre istoria Americii coloniale,…

- Scandal de amploare in Statele Unite. Bijan Rafiekian, partenerul fostului consilier al lui Trump in probleme de securitate, Michael Flynn, si omul de afaceri turc, Ekim Alpetkin sunt judecati in Virginia.

- Gigantul chinez de telecomunicatii Huawei a refuzat sa comenteze joi informatiile potrivit carora procurori americani investigheaza compania pentru furt de secrete comerciale de la parteneri de afaceri din Statele Unite, noteaza agentia DPA, citand presa de peste Ocean, potrivit Agerpres. Wall…

- Wayne Rooney (33 de ani) are mari probleme in Statele Unite ale Americii, nu din cauza fotbalului, ci din cauza vieții extrasportive pe care o duce. Atacantul a fost arestat in Virginia, iar informația a fost dezvaluita abia astazi. Fotbalistul s-a imbatat in aeroport și a inceput sa-i injure pe toți…

- In data de 12 decembrie 2018, Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) a avut o prima intalnire cu ministrul educatiei nationale, doamna Ecaterina Andronescu, avand ca scop initierea unui dialog constructiv privitor la temele de interes pentru invatamantul superior romanesc…