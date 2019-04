Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi fani ai cantaretei Britney Spears (37 de ani) au protestat luni, 22 aprilie, la Los Angeles cerand ca artista sa fie externata din unitatea de tratament unde a fost internata la inceputul acestei luni.

- Mai multi fani ai cantaretei Britney Spears au protestat luni la Los Angeles cerand ca artista sa fie externata din unitatea de tratament unde se crede ca este internata impotriva vointei ei, scrie news.ro.Un grup de protestatari s-au adunat in fata primariei din West Hollywood cu pancarte…

- Britney Spears, internata la clinica de psihiatrie! Afla ce s-a intamplat! Britney Spears traverseaza o perioada extrem de dificila zilele acestea. Artista s-a internat intr-o clinica de psihiatrie si se pare ca motivul este o cadere emotionala pe care Britney a suferit-o din cauza gravelor probleme…

- Vedeta pop Britney Spears isi ia ''ceva timp pentru sine'', dupa cum a declarat miercuri in urma publicarii informatiei potrivit careia s-ar fi internat intr-un centru de sanatate mintala pentru a putea face fata bolii tatalui ei

- Britney Spears, in varsta 37 de ani, s-a internat intr-o clinica de psihiatrie in urma cu o saptamana și, aparent, va ramane sub tratament timp de o luna. Cantareața a traversat o perioada grea dupa ce tatal ei, Jamie Spears, a fost operat de doua ori la colon. O sursa apropiata familiei lui Britney…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache (PSD) a sustinut, miercuri, ca „nu exita nicio diferenta intre modul in care sunt tratati pacientii intr-un spital privat si unul de stat”, referindu-se la alegerea lui Liviu Dragnea de a se interna la o clinica privata.

- Peste 100 de angajați ai Aeroportului Internațional „Avram Iancu” au protestat, marți, fața de actiunile Consiliului Județean Cluj, pe care le considera „ilegale și discretionare”, printre care construirea unui terminal Cargo sau realizarea exproprierilor pentru noua pista de 3.500 metri, scrie Mediafax.Citește…

- Nu numai ca artistele pierd la imagine daca-si arunca pe o retea de socializare tot felul de acuzatii, facand apel la reprosuri si replici dure, care ne duc mai degraba cu gandul la certurile din copilarie dar, chiar daca s-au impartit in doua tabere, din povestea asta, publicul este cel…