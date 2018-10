Ieri, 25 octombrie 2018, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de un barbat de 34 de ani, din municipiul Sebes, administrator al unei societati comerciale specializata in transportul de marfuri, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunii de delapidare. In sarcina acestuia s-a retinut faptul ca, in perioada 01.01.2017 – 12.03.2018, ar fi retras, din contul bancar al societații, suma de 926.549 lei, pe care ar fi folosit-o in interes personal.…