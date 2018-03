Stiri pe aceeasi tema

- Oana Gianina Bulai a fost numita consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului. Ea este administrator public al judetului Neamt si a fost consilier al presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, suspendat din functie dupa ce a fost arestat preventiv intr-un dosar de trafic de…

- Conform Hotararii nr. 133 din Monitorul Oficial al Romaniei, publicat in data de 26 martie 2018, Oana Gianina Bulai, administratorul public al județului, a fost numita in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu al primului ministru Viorica Dancila. Mutarea ar putea fi considerata surprinzatoare…

- Oana Gianina Bulai a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In anul 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 functia de director al…

- Florin Radu Ciocanelea a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata joi in Monitorul Oficial. Conform deciziei, el va avea atributii in domeniul energiei. Pe de alta parte, Viorica Dancila…

- Diana-Monica Isaila a fost numita membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Conform deciziei sefei Executivului, Diana-Monica Isaila a fost numita in aceasta calitate in locul lui Petru Armean,…

- Andreea Pastarnac, consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, va indeplini atributii de politica externa si a fost desemnata coordonator national al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare…

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. In 2014, Iuliana Mihaela Zobuian a detinut functia de director de cabinet al ministrului…

- Iuliana Mihaela Zobuian, fost director de cabinet al lui Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii, a fost numita vineri de premierul Viorica Dancila director de cabinet, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Iuliana Zobuian a fost martor in dosarul Referendumul, aratand…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie de marti a prim-ministrului, lui Gheorghe Popescu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de guvernamant.…

- Președintele Organizației Județene a Femeilor Social Democrate Suceava, Oana Pintilei, a fost numita in funcția de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului. Oana Pintilei a fost numita in aceasta funcție printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata vineri in Monitorul…

- Standardele politice intr-un stat democratic nu mai permit mentinerea lui Darius Valcov in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al premierului, dupa condamnarea acestuia in prima instanta la opt ani de inchisoare, considera senatorul Traian Basescu, presedintele PMP. "Dragnea,…

- Andreea Pastirnac a fost eliberata joi din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe si numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului. Potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila, publicata joi in Monitorul Oficial, Andreea…

- Fostul jurnalist Nelu Barbu a fost numit de premierul Viorica Dancila in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru, potrivit unei decizii publicate luni in Monitorul Oficial, conform News.ro. Barbu a lucrat printre altele la, Realitatea TV Antena 3 și B1 TV. El a confirmat pentru…

- In Monitorul Oficial au fost publicata decizia de numire in functia de secretar de stat in Ministerul Cercetarii si Inovarii a lui Puiu Lucian Georgescu. Documentul este semnat de prim ministrul Viorica Dancila.Acesta a ocupat functia de ministru al Cercetarii si Inovarii in guvernul condus de Mihai…

- Tudor-Bogdan Rogin a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata vineri in...

- Potrivit Digi24.ro, Anca Alexandrescu este fosta soție a lui Dan Andronic, patronul cotidianului Evenimentul zilei, și fiica jurnalistului Horia Alexandrescu. Ea este o obisnuita a guvernarilor PSD. A mai coordonat comunicarea si pentru fostii premieri Adrian Nastase si Victor Ponta, dar s-a ocupat…

- Anca Alexandrescu a fost numita de premierul Viorica Dancila in postul de consilier onorific, post neremunerat, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Anca Alexandrescu, care se ocupa de imaginea lui Liviu Dragnea, este al doilea colaborator apropiat al presedintelui PSD numit in ultimele…

- Darius Vâlcov nu detine o functie de conducere în partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru România, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate…

- Constantin Robu a fost numit in functia de secretar de stat sef al Corpului de control al prim ministrului, printr o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata in Monitorul Oficial.Pe 18 ianuarie, Bogdan Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat sef al Corpului de control al…

- Darius Valcov nu detine o functie de conducere in partid iar experienta lui economico-financiara este foarte buna pentru Romania, a declarat, miercuri, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al social-democratilor, referindu-se la respectarea criteriilor de integritate din PSD. "Darius…

- "Darius Valcov a fost la Guvern tot timpul. A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua Guverne si sprijina in continuare. Este un om de o valoare rara din punct de vedere economic si este cel care, impreuna cu mine si inca doi colegi, a lucrat efectiv la programul de guvernare care este…

- Decizia privind numirea lui Darius Valcov in functia de consilier guvernamental apartine premierului Viorica Dancila, apreciaza deputatul PSD Mihai Tudose. Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului…

- Petrica-Lucian Foca a fost eliberat din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial, scrie agerpres.ro.Victor Ponta da VINA pe Liviu Dragnea pentru ca scoate mai…

- Darius Vâlcov a fost numit în funcția de consilier de stat în Guvernul Dancila. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și este semnat de Viorica Dancila. Decizia este contrasemnata de secretarul general al Guvernului, Ioana Andreea Lambru. Vâlcov…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean Neamt si un sustinator al premierului desemnat, Viorica Dancila, a fost retinut de procurorii anticoruptie. Acestia il acuza de trafic de influenta si ca ar fi primit 100.000 de euro pentru a schimba o decizie a ANI. Potrivit unui comunicat…