Administratorul insolventei „Fortus SA” tocmai a mai înhăţat 3,6 milioane lei Desi se apropie cu pasi repezi de cel de-al patrulea faliment, combinatul Fortus din Iasi a reusit sa se scuture de o parte din datoriile pe care le avea catre furnizori si salariati. Din cele 473,8 milioane de lei, cat era cuntumul datoriilor in 2016-2017, conform tabelului definitiv al creantelor, 106,8 de milioane au fost achitate, adica 22- din total. Mare parte din datorii au fost stinse insa prin darea in plata catre Primarie (87 milioane de lei) si Apavital (3,1 mi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

