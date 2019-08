Administratorii unei firme din Sebeș condamnați la închisoare cu suspendare, pentru rambursare ilegală de TVA Administratorii unei societați comerciale din Sebeș au fost condamnați la inchisoare cu suspendare, dupa ce au adus un prejudiciu la bugetul statului in valoare de 2.6 milioane de lei pentru rambursare ilegala de TVA in cadrul afacerii cu piei de animale. Evaziune de peste 2,6 milioane de lei din afaceri cu piei de animale. Administratorii au fost condamnati cu suspendare pentru rambursari ilegale de TVA. Peste 2,6 milioane de lei este prejudiciul provocat la bugetul statului de doi administratori ai unor societati comerciale din Sebes, respectiv Vidra, care au creat un mecanism financiar menit… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

- Peste 2,6 milioane de lei este prejudiciul provocat la bugetul statului de doi administratori ai unor societati comerciale din Sebes, respectiv Vidra, care au creat un mecanism financiar menit sa le permita obtinerea ilegala de rambursare de TVA.

