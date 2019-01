Stiri pe aceeasi tema

- Pe DN1, in județul Cluj, in jurul orei 10.00, a avut loc un accident in care au fost implicate 3 autovehicule: un TIR, un autoturism și un microbuz! In urma accidentului, a fost blocata circulația... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Magazinele Enel din județul Cluj vor fi inchise in perioada 31 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019. In celelalte zile, acestea vor functiona conform programului obisnuit. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Deși s-a aflat mai multe ore sub cod galben de ninsori, județul Cluj nu a avut parte de evenimente majore. Singurele probleme avute de reprezentanții ISU fiind niște arbori cazuți pe mașini, fara a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Consiliul Judetean Cluj lanseaza in curand o aplicatie pe mobil cu informatii despre starea drumurilor, unde utilizatorii vor putea sa sesizeze neregulile constatate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dimineața, polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 32 de percheziții domiciliare, pe raza a 13... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria comunei Poarta Alba a atribuit recent un contract de lucrari de constructii drumuri. Potrivit licitatiapublica.ro, contractul prevede "Asfaltare strazi in comuna Poarta Alba, judetul Constantaldquo;. Prezentul contract va fi incheiat in vederea executarii lucrarilor de terasamente necesare…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 36.340 locuri de munca, in data de 30 octombrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 6.211;…

- Ședința extraordinara din data de 14 septembrie 2018 - voturi ”impotriva”, “abțineri” și care nu au votat : Nati Ariton - PSD, Vitan Alexandru - PSD , Lapușan Remus Gabriel-PSD Chiorean... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!