- Țin cu dinții de comision! Ca urmare a declaratiilor aparute in mass-media in ultimele zile pe marginea performantelor fondurilor de pensii private de Pilon II, APAPR face urmatoarele precizari: Randamentul total realizat de toate fondurile de Pilon II de la start (20 mai 2008) și pana la finele anului…

- Eugen Teodorovici se declara deschis la discuțiile privind OUG 114 (Taxa pe lacomie). Acesta precizeaza ca și colegii din Guvern fac eforturi pentru a comunica transparent pe fiecare sector in parte, iar amendamentele venite de la Opoziție vor fi analizate și implementate, daca vor fi considerate utile…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor a declarat, luni, la Digi 24, ca in urma transferului banilor contribuabililor de la Pilonul II la Pilonul I, asa cum s-a stabilit prin Ordonanta 114, statul va putea folosi acesti bani pentru a construi, de exemplu, spitale, prin parteneriat public-privat.…

- "Sa ne amintim care a fost istoria celor 10 ani de cand funcționeaza asigurarile de pensii din Pilonul II. Contribuția la Pilonul II reprezinta un procent din contribuția individuala la asigurarile sociale (CAS). Acest procent a fost inițial de 2%, și a crescut cu 0,5% in fiecare an, urmand sa fie…

- ”Suma care va fi platita in 2019 catre administratorii Pilonului II de pensii este de 8,65 miliarde de lei, fata de 7,71 miliarde de lei, cat a fost in anul 2018. Iata ca nu avem in intentie sa desfiintam Pilonul II de pensii, ba chiar in acest an va primi sume mai mari, asa cum si in 2018 a primit…

- Administratorii fondurilor de pensii administrate privat au reactionat vehement fata de ordonanta data vineri de Guvern, care impune, printre altele, noi reguli pentru Pilonul II de pensii. “Prin acest OUG, Guvernul a pus o bomba cu ceas pentru Pilonul II, ...

- Reactie dura a administratorilor fondurilor de pensii private obligatorii, Pilonul II, dupa adoptarea de catre Guvern a OUG prin care li se impune majorarea capitalului cu circa 800 de milioane de euro: este „imposibila continuarea existentei Pilonului II dincolo de 30 iunie 2019“.

- Liviu Dragnea a declarat, joi, ca nu se va intampla nimic rau cu Pilonul II de pensii. El a prezentat si cateva prevederi din Ordonanta. Astfel, romanii vor putea opt daca muta banii din Pilonul II sau ii investesc in titluri de stat, iar comisionul fondurilor private de pensii va fi schimbat. „Nu…