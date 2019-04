Administratorii de bloc, obligați să arate actele la control Administratorii de bloc ar putea fi obligați sa arate toate actele la control atunci cand exista suspiciuni de frauda. In caz contrar, risca amenzi de pana la 3.000 de lei. Masura face obiectul unui proiect de lege depus la Senat de liberalul Eugen Țapu-Nazare. “In ultimii ani, in spatiul public au aparut numeroase dezbateri referitoare […] Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiul lui Andrei Plesu, Mihai Plesu, implicat intr-un dosar de trafic si consum de droguri, a fost eliberat si va fi cercetat sub control judiciar.Masura a fost dispusa pentru 60 de zile. Judecatorii au respins masura arestului preventiv pentru toate cele opt persoane implicate in dosar.

- De asemenea, fosta sefa DNA are calitatea de inculpat. Fosta sefa a DNA a fost audiata timp de aproximativ sase ore si jumatate la Sectia de anchetare a magistratilor, iar la iesire a anuntat ca procurorul de caz i-a interzis sa vorbeasca cu presa despre ce s-a intamplat la audieri si despre dosarul…

- Un proiect legislativ depus la Senat prevede ca atunci cand școlile se inchid temporar din cauza vremii sau din alte motive, parinții copiilor care sunt nevoiți sa stea acasa ar putea beneficia, pe toata perioada in care școlile sunt inchise, de zile libere platite, indiferent ca lucreaza la stat sau…

- O noua lege adoptata luni de Senat, prevede ca invatamantul general obligatoriu sa creasca de la 11 la 15 clase, treptat, pana in 2030. Pana acum, invatamantul obligatoriu incepea la clasa pregatitoare si se incheia in clasa a X-a. Asta inseamna ca elevii erau obligati sa stea in scoala 11 ani. Noua…

- Raluca Birsan, femeia suspectata ca a practicat medicina fara drept la Spitalul Ilfov, este cercetata sub control judiciar, potrivit unor surse judiciare, in timp ce fosta ei sefa, medicul Roxana Dragu, este anchetata in stare de libertate.Masura a fost luata dupa ce, ieri, politistii au facut…

- Steagul Ungariei a fost adoptat drept simbol al comunitații maghiare de la noi, impreuna cu cel secuiesc. Masura a fost luata cu unanimitate de voturi, la Congresul UDMR. Tot acolo, președintele reales Kelemen Hunor a cerut din nou autonomia maghiarilor din Romania. Liderul Grupului UDMR din Senat,…

- Directia Publica Locala de Evidenta Persoanelor si Stare Civila Deva pune la dispozitia cetatenilor care doresc sa obtina acte de identitate sau viza de resedinta un nou punct pentru depunerea documentelor si preluarea imaginii faciale. Masura are rolul de a eficientiza activitatea institutiei si…

- Administratorii vor sa o conserve pentru a se putea organiza competitiile de schi! Avand in vedere ca in ultima perioada vremea s-a incalzit si a plouat, administratorii domeniului schiabil au decis sa inchida Partia Subteleferic din Poiana Brasov. Masura a fost luata pentru conservarea…