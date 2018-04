Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Stan, inspectorul-sef adjunct al Inspectiei Judiciare a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca inregistrarea aparuta in presa, in care inspectorul Focica ii marturiseste ca ar fi fost presata sa plece din echipa de control de la DNA, este reala, desi cea din urma a negat-o ulterior.

- Cadrul medical de la Institutul de Boli Cardiovasculare a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, fiind acuzat de 11 astfel de fapte de ar fi fost comise in perioada octombrie 2016 - iunie 2017. Doctorul ar fi cerut pana la 8.000 de lei pentru o operatie pe inima, percepand…

- Primaria Capitalei incepe un program de reabilitare termica a blocurilor. Declarația a fost facuta de primarul Gabriela Firea la inceputul ședinței de consiliu de miercuri, 28 martie. ”Voi supune votului Consiliului un program prin care și Primaria Capitalei sa demareze un program municipal pentru a…

- ”Voi supune votului Consiliului un program prin care și Primaria Capitalei sa demareze un program municipal pentru a demara blocurile din sectoarele Capitalei”, a declarat Gabriela Firea. Municipalitatea urmeaza sa acopere 80% din costurile reabilitarii, iar cei 20% vor fi platiți de asociații de…

- Autor: ANDO [DNA Serviciu de elita, Atentie se lucreaza, IJ] Galerie: View the full image Control de elita View the full image Control de elita Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Lupta impotriva tuberculozei va continua – este mesajul transmis sambata de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, cu ocazia Zilei mondiale de lupta impotriva acestei boli, informeaza AGERPRES . Anul acesta, Ziua Mondiala de lupta impotriva tuberculozei se desfasoara sub sloganul: “Dorinta: Lideri pentru…

- Decizie fara precedent pentru Romania. Oficialii europeni vin in tara noastra sa verifice modul cum administram fondurile europene acordate. Comisia de control bugetar a parlamentului European va sosi in Romania in luna...

- Atac dur la adresa premierului! USR sustine, intr-un comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO, ca prim-ministrul Viorica Dancila submineaza autoritatea Parlamentului și a comisiei de control SRI prin cererea adresata DNA și SRI de a face publice protocoalele semnate intre cele doua instituții.Citeste…

- Bundestagul (camera inferioara a parlamentului german) a respins vineri o motiune depusa de partidul populist de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD) prin care se cerea o reforma a masurilor de control la frontiere, relateaza vineri DPA. Parlamentari ai AfD au depus in Bundestag o…

- In baza Planului de activitati al Directiei Generale Politia Locala, in perioada 01.02.2018 02.03.2018, politistii locali din cadrul Serviciului control disciplina in constructii si afisajul stradal au efectuat un control tematic pentru verificarea respectarii documentatiilor tehnice vizate spre neschimbare,…

- Personalul didactic din unitatile de invatamant este testat anual din punct de vedere medical si psihologic, a precizat Ministerul Educatiei Nationale intr-un comunicat remis presei. "Obligativitatea acestor teste este data de prevederile HG nr. 1169/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii…

- Federația Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR), care reprezentand in total peste 25.000 de studenți la medicina, le cere celor care “dezinformeaza populația privind efectele adverse ale vaccinurilor sa iși sisteze activitatea”. Organizatiile studentesti trag un semnal de alarma,…

- The number of casualties due to the flu has parked at 95 so far, the National Centre for Supervision and Control of Communicable Diseases of the National Public Health Institute (INSP) informs. The last two casualties, both suffering from A-type influenza, a woman of 35 from Harghita County…

- Probleme mari pentru una dintre filialele Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). In plin scandal al revocarii Laurei Codruta Kovesi, una dintre structurile terotoriale are mari probleme. Serviciului Teritorial Oradea au intocmit doar 8 rechizitorii, numarandu-se printre Serviciile Teritoriale cu…

- Ludovic Orban are un nou dosar la Direcția Naționala Anticorupție. Este vorba de cauza Transalpina3, in care cercetarile au fost demarate la sesizarea Corpului de Control al premierului Victor...

- O delegatie a Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de presedintele acesteia, Alexandru Cumpanasu, a avut astazi, 6 martie 2018, o intalnire de lucru cu o delegatie a Ministerului Economiei, condusa de Secretarul de Stat Simona Teighiu Jurj. Intalnirea a avut loc ca urmare…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 80, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica din Romania.

- Unitatile administrativ-teritoriale vor putea solicita, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea imprumutului integral autorizat in anul 2019,…

- Saptamanalul francez Le Journal de Dimanche (JDD) sustine ca presedinta partidului francez de extrema dreapta Frontul National (FN), Marine Le Pen, este "in prezent vizata de un control fiscal", pe care aceasta il denunta ca fiind "o noua persecutie", informeaza AFP. De asemenea, saptamanalul…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care unitatile administrativ-teritoriale pot sa solicite, in perioada 2018-2019, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea…

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 69, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza grip...

- Unitatile administrativ-teritoriale vor putea solicita, in perioada 2018-2019, imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita a 500 de milioane de lei, potrivit unui proiect de OUG aprobat joi de Guvern. In plus, vor putea sa utilizeze…

- Ministerul Educatiei a decis anularea rezultatelor evaluarilor inspectorilor scolari generali, a inspectorilor generali adjuncti si a directorilor caselor corpului didactic, dupa ce in urma verificarilor facute de catre Corpul de Control al ministrului au fost constatate vicii majore in organizarea…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 60, dupa ce medicii au confirmat virus gripal la doua femei care au murit in ultimele zile. Una era din judetul Cluj, cealalta din judetul Neamt, niciunua nefiind nevaccinata antigripal.Citeste si: ULTIMA ORA – Lovitura GREA: Procurorii cer ANI…

- In Romania, numarul persoanelor care au murit din pricina gripei a ajuns la 52, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Atat racelile, vat si gripele sunt produse de virusuri, iar simptomele afectiunilor pot…

- Potrivit INSP, este vorba despre o femeie in varsta de 77 de ani, din judetul Bihor, care a murit din cauza virusului gripal de tip B, nefiind vaccinata impotriva gripei si avand si alte probleme de sanatate. De la debutul sezonului 2017-2018, numarul persoanelor care au murit din cauza gripei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca pana in urma cu doi ani rolul Parlamentului, ca institutie de control asupra altor institutii, a fost "extrem de palid exercitat". Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea…

- Fostul consilier local Emil Martin, actual președinte al Federației Asociațiilor de Proprietari, a postat pe pagina personala de Facebook un apel pentru a fi identificat un individ care i-a vandalizat mașina. „Am evitat sa public pana acum aceste imagini deoarece nu am dorit sa influentez negativ ancheta…

- Federatia Asociatiilor de Proprietari din Romania (FAPR) sustine ca sunt mii de oameni in aceasta situatie, in toata tara. Pentru ei, angajatorii, adica asociatiile de locatari, vor trebui sa suporte costul suplimentar, potrivit noilor modificari la „revolutia fiscala" adoptate de Guvern saptamana…

- Unii dintre romanii care muncesc in strainatate incep sa se gandeasca la varsta pensionarii, iar alții chiar ajung la respectiva varsta, scrie gds.ro. Cum ei au lucrat in doua sau chiar mai multe state, atunci și pensia lor va fi una comunitara, adica platita de mai multe state. Citeste si PENSII…

- Al optsprezecelea deces provocat de gripa a fost confirmat in Galati, la o femeie in varsta de 60 de ani, anunta sambata, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), potrivit Digi24.ro.

- Canada va reprezenta trendul anului in materie de destinatii turistice, dar si de business pentru romani, pe fondul eliminarii recente a vizelor, sustine Javier Garcia del Valles, membru in cadrul Autoritatii Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT) si CEO al unei agentii de turism din Romania.…

- In Romania, in prezent, exista o discriminare fiscala intre finantarea companiilor romanesti prin credit bancar si emiterea de actiuni noi, sustine Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

- Imagini extrem de rare au fost surprinse de angajații Romsilva in Parcul Natural Vanatori. In cursul acțiunilor de monitorizare, doi zimbri liberi au fost filmați in timp ce se luptau. Parcul Natural Vanatori este singurul loc din Europa in care exista zimbri in libertate, semilibertate și in captivitate.…

- Primaria Municipiului Pitești organizeaza pe 15 martie, de la ora 13.00, examen in vederea atestarii persoanelor fizice pentru activitatea de administrare a imobilelor-condominii (administrator de bloc) in Pitești. Inscrierea candidaților și depunerea dosarelor personale se pot face in perioada 01 -14.03.2018.…

- Inspectorii de prevenire din cadrul I.S.U. Hunedoara au efectuat un control la operatorii economici cu profilul turism din stațiunea Straja. In urma verificarilor au fost identificate 6 pensiuni care funcționau fara autorizație de securitate la incendiu. Administratorii locațiilor au fost sancționați…

- Parinții fac cheltuieli substanțiale pentru copiii lor, iar banii cheltuiți subvenționeaza cu 15 miliarde de lei pe an sistemul de educație. Calcule aparțin Comisiei Europene, aceasta subliniind ca in alte țari contribuțiile financiare ale parinților nu depașesc 12% din bugetul acordat de stat. In Romania…

- Masinile second-hand. VEZI la ce trebuie sa fii atent inainte de face actele In ultimii ani, piata auto de second-hand din Romania a avut fluctuatii constante, asta datorita influentei taxei auto, care fie incuraja, fie descuraja importul sau revanzarea interna a automobilelor. Conform unor statistici…

- Administrația slobozeana a organizat prima intalnire publica cu reprezentanții asociațiilor de proprietari din Slobozia. In fața celor 25 de administratori și președinți de asociații care au raspuns invitației, Adrian Mocioniu a declarat ca este dispus sa promoveze orice inițiativa legala de susținere…

- Vaccinarea impotriva bolilor transmisibile prevenibile prin vaccinare este esențiala pentru protejarea sanatații populației, atrage atenția Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Vaccinurile ajuta organismul sa-și produca proprii anticorpi, asigurand cea mai eficienta metoda de aparare impotriva unor…

- In Romania anului 2018, o ambulanta este trasa de o caruta cu cai pentru a fi scoasa din zapada. Ceea ce se vede in imagini nu este o trasura, ci o ambulanta inzapezita, scoasa din nameti cu ajutorul a doi cai. Mai grav este ca toata scena are loc in curtea unui spital, la Institut de psihiatrie Socola…

- Sesizarea presedintelui Iohannis privind legea care anuleaza suspendarea functionarilor publici trimisi in judecata, luata in discutie astazi de CCR Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- Consiliul Concurentei analizeaza preluarea de catre Ligatne Limited (Cipru), companie controlata indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, a traderului local de gaze Covi Construct 2000 SRL de la actionarii actuali, Forsalos Holdings Limited, Elena Raluca Patrascu si Mircea Sandulescu.…

- Salvamontiștii prahoveni au reluat, marți, pentru a patra zi consecutiv, acțiunea de cautare a lui Daniel Rusu, alpinistul surprins de avalanșa in Munții Bucegi. Ei sunt ajutați de opt colegi de la Salvamomt Hunedoara dar și de alpiniști, prieteni au tanarului disparut. Trei zile de cautari prin stratul…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat saptamana aceasta trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței…

- Cea mai mare companie IT din Cluj fuzioneaza cu o firma din America Latina Endava, grup de servicii IT cu 4.000 de angajați, dintre care jumatate la Cluj, a anunțat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu prezența in America Latina. "Endava și Velocity Partners își…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) din Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a lansat luni trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 96,4 milioane euro, pentru creșterea eficienței energetice in…

- "Nu mai avem pe stoc motorizari diesel pentru Auris sau RAV4. Pentru Avensis avem in continuare motorizari diesel, dar nu stim daca vom mai avea si anul viitor. Acum ne concentram pe hibride", a declarat pentru ZF un consultant de vanzari din cadrul retelei de dealeri de pe piata locala. Decizia este…

- O doctorita a murit dupa ce a lucrat o tura de 18 ore. Femeia, in varsta de 43 de ani, a suferit un atac cerebral chiar in fața unei paciente. Zhao Bianxiang, specialist in boli respiratorii, a fost gasita fara puls, pe data de 29 decembrie. Colegii ei s-au straduit sa o salveze, insa nu au mai putut…