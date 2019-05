Administratorii de bani, despre Ordonanta Taxelor: "A fost interesat, dar hai sa nu mai facem asta inca o data"

GALERIE FOTO: „La TINEri este Puterea”, program derulat de DGASPC Vrancea

Șaizeci și trei de tineri, beneficiari ai sistemului de asistență socială din Vrancea, cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, din categoria NEET (Not Employed, in Education or Training), au participat înainte de Paște la programul „La TINEri este… [citeste mai departe]