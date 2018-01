Administrator de fond: "Fiecare se uita in gradina vecinului sa vada cum implementeaza MiFID II"

Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel de numai trei ani si-a gasit sfarsitul in gradina familiei, unde se juca. El a fost gasit spanzurat, pe toboganul unde se juca. A fost clipa de neatentie a parintilor, care le-au lasat nesupravegheat. De asemenea, un element din curtea familiei a opturat vizibilitatea.

- Ce mai mare gradina zoologica din Paris a fost evacuata de urgența dupa ce cele 50 de exemplare de babuini au reușit sa evadeze din țarcurile lor. Toți babuinii au fost vazuți alergand haotic...

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Covasna au dispus începerea urmaririi penale a unei femei în vârsta de 81 de ani din localitatea Capeni, de lânga orasul Baraolt, suspectata ca si-ar fi ucis

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca premierul viitorului Guvern va fi un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, cum trebuiau sa fie si cei anteriori, si trebuiau sa inteleaga aceasta chestiune, un…

- Presedintele american Donald Trump i-a laudat vineri pe sustinatorii anti-avort adunati la Washington, spunand ca aceasta cauza este "o miscare nascuta din iubire", potrivit DPA. Vorbind din Gradina de Trandafiri de la Casa Alba, Trump si-a transmis comentariile printr-o videoconferinta…

- Indiferent ca stam la bloc sau la casa, se intampla odata si odata sa ne “viziteze” anumiti “musafiri” extreme de nepoftiti. Vi s-a intamplat sa va treziti vreodata noaptea, sa mergeti la bucatarie pentru a bea un pahar cu apa, si in timp ce va racoreati sa apara dintr-o data un gandac pe perete? Poate…

- Consiliul de Administratie al Romradiatoare SA Brasov, luand act de cererea de renuntare la mandatul de administrator a lui Floriean firu incepand cu data de 01.01.2018, s a intrunit in sedinta extraordinara din data de 17.01.2018 ora 10.30 la sediul societatii, pentru a numi, impreuna cu auditorul…

- Bogdan Stelian Mandrescu, controversatul director general, de doar 30 de ani, impus de fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, in fruntea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), este de la sfarșitul anului trecut și administrator la Registrul Auto Roman (RAR)....

- In Monitorul Oficial a fost publicata recent o decizie a Adunarii Generale a Actionarilor societatii International Petroleum Services SRL. SC Constructii Hidrotehnice SA, cu sediul in Iasi, reprezentata legal prin administrator loan Careja, asociat cu 80 din partile sociale, si Corneliu Dan Carligeanu,…

- "Mi-a facut cu ochiul capsuna aceea care este jumatate rosie si m-am dus si m-am uitat si la celalalate si la cele din spate. Nu s-a mai intamplat niciodata atat de devreme. Cred ca in primul rand a fost foarte cald, iar pamantul este bun", a spus femeia. Specialistii spun ca este vorba despre un…

- E doliu intre scriitorii romani! Poeta și scriitoarea, Elisabeta Ianos, fiica marelui scriitor Eusebiu Camilar, a incetat din viata la varsta de 76 de ani. Elisabeta Isanos s-a nascut pe data de 8 iulie 1941, la Bucuresti, si are o opera extrem de vasta.Vezi și: Cum sa ai grija de cel mai…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat, marti seara, ca va redepune în Parlament, initiativa legislativa care prevedea castrarea chimica a pedofililor, afirmând ca s-a dovedit înca o data ca intuitia si "flerul" sau

- Și-a pus capat zilelor din motive necunoscute. Un tanar de 31 de ani din comuna Capreni a fost gasit spanzurat de un copac in gradina casei. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre mama acestuia. Dan Ciurea nu a lasat nici macar un bilet de adio in care sa-și motiveze gestul extrem de a-și…

- Introdusa in sezonul precedent in fotbalul romanesc, regula conform careia cluburile din Liga 1 sunt obligate sa aiba in permanenta pe teren cel putin un jucator eligibil U21 continua sa aduca in prim-plan noi nume. De fapt, apar tot mai multi fotbalisti din ce in ce mai tineri, care incep sa se impuna…

- Un tânar în vârsta de 22 de ani, originar din satul Puhaceni (Anenii Noi), a sfârșit tragic. Acesta a fost înjunghiat de câțiva „amici”, incendiat și îngropat într-o gospodarie, osemintele sale fiind depistate, acum o zi - la circa trei…

- Greg Konieczny a renuntat la managementul Fondului Proprietatea, iar, de la 1 aprilie, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului, potrivit unui comunicat, remis, joi, AGERPRES. AGERPRES. "Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a actionarului FC Dinamo, Ionut Negoita, pentru complicitate la bancruta frauduloasa in dosarul de insolventa a societatii care administreaza clubul de fotbal.Sub aceeasi acuzatie de complicitate…

- Proprietarul unei gradini zoologice private din Fasia Gaza a anuntat intentia de a vinde trei pui de leu in vederea obtinerii fondurilor necesare pentru achizitionarea hranei celorlalte animale, informeaza DPA. Mohammed Juda a declarat marti pentru DPA ca vrea sa obtina pentru fiecare…

- Sunt foarte multe persoane care cred in superstiții, iar plantarea unui brad in gradina este una dintre ele. Aceasta datina, pe care noi o consideram normala, ascunde un alt lucru de care ar trebui sa ținem cont. Daca dorești sa aflii de ce nu este bine sa plantezi un brad in gradina, in perioada Craciunului,…

- Potrivit unui comunicat oficial remis de ANAF, conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala implementeaza un set de masuri fiscale și administrative menite sa transforme instituția intr-o administrație fiscala și vamala moderna, eficienta și inovatoare, care ofera servicii de inalta calitate…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a dat publicitații lista locurilor de munca vacante, la data de 12 decembrie 2017. Sunt disponibile 188 de locuri de munca in Alba Iulia, Campeni, Sebeș Blaj, Aiud și Cugir. Lista completa a locurilor de munca și firmele care angajeaza, mai jos:…

- Unicul asociat al societatii Regional Agro Serv SRL, Aurelian Vintilescu a decis cooptarea in societate a Ralucai Nejloveanu, aceasta urmand a dobandi calitatea de asociat.Totodata, s a decis majorarea capitalului social de la 200 lei la 250 lei, respectiv cu 50 lei, adica 5 parti sociale a 10 lei parte…

- Gustul legumelor si fructelor pe care le mancam in copilarie pare imposibil de regasit in ziua de astazi: pe rafturile supermarketurilor nu il gasesti, iar drumurile pana la piata nu fac parte din planurile tinerilor care locuiesc la oras. Roxana Bituleanu, insa, este o tanara care nu a incetat…

- Gradina zoologica din Berlin saluta venirea pe lume a unui urs polar, dupa ce ursoaica Tonja a nascut zilele trecute. Momentul emoționant in care s-a nascut puiul de urs și mama sa l-a ingijit a fost surprins de camerele de supraveghere și a devenit viral in mediul online. Gradina zoologica Tierpark…

- LICEULUI TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA LANSEAZA INVITATIA COMUNITATII BISTRITENE DE A PARTICIPA LA PROIECTUL "COMUNITARIA -GRADINA COMUNITARA". Echipa "ECOADOLESCENT"din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Bistrita , cu sprijinul Fundatiei Noi Orizonturi lansea ...

- La data de 28 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliție Aninoasa au fost sesizati de un barbat de 47 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns prin efracție in casa fratelui sau de 42 de ani, din comuna Aninoasa, de unde au sustras mai multe bunuri.…

- Facebook Inc va extinde si in alte tari folosirea software ului sau de recunoastere a tiparelor comportamentale dupa succesul inregistrat de testele desfasurate in Statele Unite ce au vizat detectarea utilizatorilor cu intentii suicidare, au anuntat recent reprezentantii celei mai mari retele de socializare…

- Prin Decizia nr. 2, din data de 01.11.2017, a asociatului unic al societatii Alfa Beta SRL, Armeanu Dan, detinand un numar de 1156 parti sociale, reprezentand 100 capitalul social al societatii, a decis:Introducerea unui nou cod CAEN: 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert…

- Liceul Teoretic "Ioan Cotovuldquo;, cu sediul in Harsova, judetul Constanta, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante, de administrator financiar IS ndash; 1 post. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si…

- „Avand in vedere incalcarea grava și continua a numeroaselor clauze contractuale care au condus la degradarea și prejudicierea celui mai important capital natural al țarii, consideram ca nu exista nicio alta masura legala și morala mai potrivita. Parcul Național Semenic-Cheile Carașului este…

- Mediul de afaceri din Ucraina este interesat in dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu companiile din Republica Moldova, inclusiv prin realizarea unor proiecte investiționale in infrastructura, industrie, agrobusiness, comerț etc. Declarația a fost facuta de catre președintele Uniunii Industriașilor…

- La data de 16 septembrie a.c., Sectia 8 Politie Rurala Stoina a fost sesizata de un barbat de 43 de ani, din comuna Danciulesti, cu privire la faptul ca autori necunoscuți au sustras de la locuinta din comuna Stejari o poarta metalica culisanta. Din cercetarile efectuate de polițiști la fata locului…

- Alei senzoriale, gradina terapeutica cu plante aromatice si spatiu de tip sera pentru expunerea unor plante exotice vor fi amenajate la Muzeul de Stiintele Naturii din Targu Mures, contractul de finantare pentru reabilitare fiind semnat luni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Lagune imprejmuite de stufariș și papura, canale mozaicate cu nuferi și lotuși, paduri decorate cu liane grecești și orhidee salbatice, numeroase pasari și mamifere rare… acestea sunt doar cateva dintre monumentele naturale cu care te intampina Delta Dunarii, in orice moment al anului. Acest ținut de…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, sustine ca exista o discutie privind introducerea unei noi sesiuni de bacalaureat care ar trebui organizata undeva in decembrie, poate februarie, potrivit Romania TV.Este o discutie a de introduce o noua sesiune de bacalaureat si eu cred ca este necesara. Cat de utila…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a dat publicitații lista locurilor de munca vacante, la data de 13 noiembrie 2017. Sunt disponibile 366 de locuri de munca in Alba Iulia, Campeni, Sebeș Blaj, Aiud și Cugir. Lista completa a locurilor de munca și firmele care angajeaza, mai jos:…

- Omul de afaceri Marian Fișcuci, fostul administrator al companiei Teldrum, s-a prezentat luni la sediul DNA pentru a fi audiat într-un dosar de corupție, informeaza Agerpres. Potrivit unor surse judiciare, acesta urmeaza sa fie audiat în dosarul privind Tel Drum. Despre…

- Politistii Sectie 7 Politie Rurala Sebes au retinut, miercuri, doua persoane banuite de comiterea furtului unei turme de oi de la un cetatean din comuna Sasciori. 44 din cele 50 de oi furate au fost recuperate si restituite proprietarului. Potrivit IPJ Alba, la data de 8 noiembrie a.c., politistii Sectiei…

- Un batrân din Berlin credea ca în gradina lui se afla o bomba uriașa ramasa neexplodata. Barbatul a sunat îngrozit la Poliție. Oamenii legii au gasit în gradina batrânului un zucchini de mari dimensiuni, care cântarea aproximativ cinci kilograme și…

- O universitate australiana a inființat o mini gradina zoologica unde studenții pot mangaia animale precum caini sau miei, aceasta activitate ajutandu-i sa faca fața stresului din perioada examenelor, informeaza Xinhua. Studenții de la Universitatea din Canberra au primit acces la aceasta…

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat joi pe Jerome Powell pentru functia de presedinte al Rezervei Federale (Fed) a Statelor Unite, fostul sef de fond de investitii, care nu are studii economice, urmand sa conduca cea mai importanta banca centrala din lume, relateaza MarketWatch preluat…

- Ex-jucatorul lui Manchester United, Roy Keane, nu a ramas impresionat de victoria lui Liverpool in partida cu slovenii de la Maribor in Liga Campionilor (3-0). Asistentul lui Martin O'Neill de la naționala Irlandei, a criticat jocul prestat de echipa pregatita de Jurgen Klopp.

- Pe 1 noiembrie, Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a consilierului local Gheorghe Surdu, din comuna argeșeana Rucar. Potrivit ANI, Gheorghe Surdu, consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Rucar, a fost declarat incompatibil deoarece ”in perioada 2013…

- Știri Arad. Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase cerceteaza o femeie pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Polițiștii au depistat, la sfarșitul saptamanii trecute, o femeie de 49 de...