Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale joi, 18 aprilie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040".Redam textul integral al sesizarii: Domnului VALER DORNEANUPRESEDINTELE…

- Mai multi parlamentari PSD au depus la Senat un proiect pentru modificarea Codului Fiscal prin introducerea obligativitatii pentru firme sa aloce sume, deductibile din 30% din impozitul pe profit, sponsorizarilor, inclusiv asociatiile din domeniul sportului, propunerea legislativa modificand si completand…

- "Tinand cont de faptul ca forma legii transmise la promulgare este una ulterioara procedurii de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 528/17 iulie 2018 (publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 676 din 3 august 2018) si avand in vedere faptul ca Parlamentul a adoptat o…

- Fara sa explice de ce, Cabinetul Dancila se pregateste sa-i scuteasca de amenzi uriase, pentru urmatoarea jumatate de an, pe operatorii de telecom care isi construiesc retele fara autorizatie. La finele anului trecut, Guvernul a stabilit ca Inspectoratul de Stat in Constructii trebuie sa ii…

- Alocația pentru copii va fi majorata incepand cu luna aprilie. Sumele pe care le primesc copiii și tinerii pana la varsta majoratului de la stat, cunoscute drept alocatie, urmeaza sa se majoreze, conform unei ordonanțe de urgența a Guvernului. Alocațiile majorate se platesc incepand cu luna urmatoare…

- Liberalii au depus în Parlament inițiativa legislativa prin care vor sa desființeze controversata secție de investigare a magistraților. Ei arata în proiectul de lege consultat de HotNews.ro ca judecatorii și procurorii par a fi ținta acestei secții, iar "aparenta recunoaștere a existenței…

- In vederea respectarii prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi și in regim de inchiriere, cu modificarile și completarile ulterioare, Primaria municipiului Aiud face urmatorul anunt: a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numarul maxim de autorizatii taxi ce pot fi atribuite pe…

- Bugetarii vor primi tichete tot in valoare de 1450 lei in 2019 și 2020, acestea nefiind indexate o data cu marirea salariului minim. In urmatorii doi ani bugetarii vor primi cate un tichet de vacanța in valoare de 1.450 de lei. Voucherele primite vor putea fi folosite atat in țara, cat și in strainatate. …