- Autoritatile locale vor putea contracta imprumuturi in conditii avantajoase din Trezorerie, in limita a 450 de milioane de lei, pentru asigurarea energiei termice pentru populatie in sezonul rece, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate joi de Guvern. "Prin acest act normativ se ofera administratiilor…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat sambata o ordonanta de urgenta pentru scaderea TVA de la 9% la 5% pentru serviciile de restaurant si de catering, cazare si activitati sportive, recreative si distractive. Conform comunicatului Guvernului, principalele prevederi ale proiectului de act…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, ca in ședința Executivului s-a aprobat majorarea bursei „Bani de liceu" la suma de 250 de lei lunar, de la valoarea actuala de 180 de lei lunar, scrie Mediafax.„In sedinta de Guvern de astazi, pe ordinea…

- Guvernul a aprobat o Ordonanța prin care se asigura sprijin autoritaților publice locale in finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Prin acest mecanism, unitațile administrativ-teritoriale ale administrației publice locale pot accesa, in cursul acestui an, imprumuturi din venituri din…

- Finantarea de baza in invatamantul anteprescolar (copiii sub 3 ani care se afla in crese si gradinite) va fi asigurata de la bugetul de stat, incepand cu anul scolar 2019 – 2020, si nu de catre autoritatile locale, cum este in prezent, potrivit unei Ordonante adoptate joi de Guvern. Guvernul…

- Ședința de Guvern va avea loc marți, de la ora 14.00, a anunțat Departamentul de Comunicare al Guvernului. Executivul nu a dat nicio reacție pe subiectul Ordonanței de grațiere și amnistie, deși mai multe solicitari au fost facute atat la purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu cat și la premierul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, luni dimineata, o discutie cu premierul Viorica Dancila. Intalnirea a durat aproape doua ore, iar Toader sustine ca a informat-o pe Dancila despre concluziile Consiliului Justiție și Afaceri Interne. Intalnirea are loc in contextul in care au aparut informatii…