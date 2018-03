Stiri pe aceeasi tema

- CAȘTIGATOR EXATLON. Pe unul dintre grupurile susținatorilor EXATLON ROMANIA, a fost publicata o fotografie care ar arata ca Mariana ar fi caștigatoarea EXATLON ROMANIA. CAȘTIGATOR EXATLON. Iata fotografia: CAȘTIGATOR EXATLON. Problema este ca aceasta poza este un photoshop…

- Prefectura județului Covasna l-a somat pe primatul din Sfântu Gheorghe sa arboreze si drapelul României lânga steagurile rosu-alb-verde, cu care a pavoazat strazile din municipiu în cinstea Zilei maghiarilor de pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie.Conducerea…

- Ziua Internationala a Femeii va fi sarbatorita la Sebes, intr-o gala dedicata doamnelor de succes, gazduita de Centrul Cultural „Lucian Blaga”, joi, 15 martie 2018, incepand cu ora 18,00. Evenimentul se afla la cea de-a doua editie si isi propune sa sarbatoreasca doamnele Sebesului care au excelat in…

- Sportul iesean moare incet dar sigur! „De ce-l ingropati, domnule primar?” Mihai Chirica, primarul orasului Iasi, devenit celebru in toata tara dupa ce s-a luat la tranta cu liderul PSD Liviu Dragnea, vrea cu orice pret sa ramana in memoria iubitorilor sportului si nu numai drept…

- Odinioara cel mai elegant cinematograf al orașului, „Studio”, aflat pe strada Vasile Goldiș, a ajuns astazi o ruina. Ferestrele sparte, ușile acoperite cu tabla, legate cu sarma, și tencuiala care cade de pe pereți, toate poarta o istorie bogata, de peste o suta de ani. Situația actuala a cinematografului…

- Drobeta-Turnu Severin ar putea ramane fara caldura Ca sa nu mai ajunga în situatia din iarna aceasta, oficialii orasului trebuie sa rezolve problema termocentralei, dar si a încasarii banilor de la populatie. De aceea, propun o solutie practicata în vestul Europei. …

- Daca la nivelul administratiei centrale nimeni din Republica Moldova nu-si asuma initiativa de a promova ideea unirii cu Romania, autoritatile locale par mai indraznete in acest sens. Dupa ce pe 23 ianuarie primarul si majoritatea consilierilor locali din Primaria satului Parcova, Edinet, au votat o…

- Primaria vrea ca toate gheretele nefuncționale de la Ciocana sa fie evacuate, noteaza Noi.md. Potrivit viceprimarului de Chisinau Ruslan Codreanu, pretorul sectorului urmeaza sa asigure evacuarea gheretelor in cel mai scurt timp. „Zilnic primesc poze, cel mai des din sectorul Ciocana, unde stau unitati…

- Primaria a anuntat ziua pentru dezbaterea pe raportul de mediu in cazul noului Plan Urbanistic General (PUG) al Iasului. Evenimentul va avea loc pe 17 aprilie, potrivit unui anunt al municipalitatii. Noul PUG si raportul de mediu pot fi consultate de orice persoana interesata atat la sediul Primariei,…

- Președintele ALDE Alba, Ioan Lazar, propune amanarea acțiunii de ridicare a autovehiculelor parcate neregulamentar in municipiul Alba Iulia pana cand Primaria va pune la dispoziția cetațenilor suficiente locuri de parcare. „Chiar daca nu sunt parcari, continua sa se ridice mașinile, iar pentru recuperarea…

- HOROSCOP 2 MARTIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Viseaza, ai curaj sa creezi scenarii cat mai fanteziste, lasa imaginatia sa creeze orice vrea, pentru ca de aici se nasc cele mai interesante lucruri. Totusi, ar fi bine sa fii discret si sa-ti pastrezi visele doar pentru tine, deocamdata,…

- Iarna grea in vestul Europei. Din Suedia și tocmai pana in Spania, autoritațile se confrunta cu un val de ger și viscol, mai mulți oameni au murit. Sunt diferențe mari de temperatura fața de normalul acestei perioade, din cauza unui front atmosferic venit din Siberia.

- Primaria a lansat, in sfarsit, o aplicatie mobila prin care iesenii pot inainta sesizari cu privire la probleme de functionare ale orasului. Aplicatia "Iasi Report" este disponibila in Google Play Store. Aplicatia a fost realizata de o firma din Oradea si, deocamdata, sunt disponibile doar doua sesizari…

- Planuri ambitioase pentru modernizarea zonei din spatele Hipodromului Ploiesti! Autoritatile locale doresc sa amenajeze aici, pe un teren de 15 hectare, un complex sportiv, cu bazin olimpic de inot acoperit si teren de fotbal, spatii verzi, spatii pentru institutii publice, locuri de joaca, spatii verzi,…

- Targ de Marțișor Handmade, ediția a II-a Pentru al doilea an consecutiv, Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii organizeaza “Targul de Marțișor Handmade”. Astfel, in perioada 27

- Stațiunea montana Straja este in plina expansiune. Aflata in sudul județului Hunedoara, micuța stațiune atrage din ce in ce mai mulți turiști. Autoritațile publice locale, alaturi de investitorii privați cauta sa dezvolte stațiunea. “Și noi, investitorii privați venim in sprijinul Primariei,…

- In perioada 23 26 ianuarie 2018, Primaria comunei Agigea a organizat un concurs de ocupare a functiei de Sef serviciu al Politiei Locale Agigea. In urma probelor sustinute candidatul care a fost declarat admis a fost Traian Bureta, pensionar MAI. Acesta a fost numit in functie la inceputul lunii februarie.…

- Primarul interimar al Chișinaului, Silvia Radu, va fi invitata din aceasta seara a emisiunii Fabrika. Edilul va povesti cum a gasit Primaria cand a venit la carma orasului, cu ce se confrunta, ce a reușit sa schimbe deja, dar si ce planuri grandioase are.

- Primarul Cristian Stan a ieșit intr-o conferința de presa și a ținut sa puncteze cateva aspecte legate de pierderea procesului cu Firma CAST , primul caștigator al contractului de lucrari pentru realizarea Centurii ocolitoare a municipiului Targoviște. Primaria Targoviște este buna de plata dupa …

- In așteptarea separatoarelor de sens de care s-a vorbit anul trecut insa nu s-au mai concretizat și in realitate, municipalitatea va implementa o alta masura in zona Lebada, intrarea in oraș dinspre Iași.

- Pe locul Gradinii de vara a Salii Capitol din Timișoara, unde au loc concerte și proiecții in aer liber, va fi amenajat un Centru de Arta, Tehnologie și Experimentare. Acesta ar trebui sa fie gata in anul 2021, cand Timișoara va fi Capitala Culturala Europeana.

- Municipalitatea baimareana isi asuma in acest an modernizarea, extinderea si reabilitarea strandului municipal din zona Parcului Regina Maria, precum si terenul 2 de langa stadionul Viorel Mateianu. Cel putin asa au aratat reprezentantii Primariei in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local, desfasura…

- Municipalitatea baimareana isi asuma in acest an modernizarea, extinderea si reabilitarea strandului municipal din zona Parcului Regina Maria, precum si terenul 2 de langa stadionul Viorel Mateianu. Cel putin asa au aratat reprezentantii Primariei in cadrul sedintei de indata a Consiliului Local, desfasura…

- Autoritatile locale si judetene vor cheltui fonduri semnificative in acest an pentru realizarea de monumente. In timp ce Primaria vrea sa amplaseze un drapel national vizavi de Sala Sporturilor, Consiliul Judetean (CJ) vrea un monument intitulat „Iasi - Capitala celor 3 Uniri" in vecinatatea Casei Patrate.…

- Primaria condusa de Dan Tudorache are planuri mari, care includ, in premiera pentru Capitala, reabilitarea termica a caselor, dar si anveloparea blourilor si modernizarea lifturilor din blocurile reabilitate termic. Astfel, oficialii Primariei sectorului 1 transmit faptul ca institutia va demara in…

- Ce este mai frumos decat sa fii alaturi de semenii aflati in situatii dificile. Primaria comunei Razvad in baza unui parteneriat incheiat cu OMV Petrom, a reusit sa aduca un strop de bucurie in sufletul a 53 de copii din Razvad. Toti cei 53 de copii au primit pachete consistente cu alimente, imbracaminte,…

- Arhitectul Pafka Ernest proiecteaza, iar Constructorul Salard executa. Așa merg lucrurile cand vine vorba despre amenajarile din Cetatea Oradea. Municipalitatea planuiește acum amenajarea unui parc arheologic in curtea interioara a Palatului Princiar. Valoarea lucrarilor, a organizarii de…

- Sarbatoarea Sfantului Valentin va fi incarcata de voie buna pentru tinerii din comuna Cumpana. Ziua va fi plina de concursuri interactive cu premii, concursuri de dans, nelipsitele casatorii de 24 de ore, karaoke si multe alte momente. De asemenea, o competitie special organizata pentru cupluri este…

- Planul american implica privatizarea ISS, statia spatiala condusa de NASA si dezvoltata in comun cu agentia spatiala rusa. ISS le-a permis unor echipe internationale - in special in colaborare cu agentiile spatiale canadiana, europeana si japoneza - sa faca cercetare stiintifica intr-un…

- Primaria si Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, va invita in data de 16 februarie 2018, ora 17.00, in sala mica a Palatului Cultural “Ionel Floașiu” la o șezatoare culturala. Read More...

- Cel puțin ”pana la noi ordine”, edilul-șef al municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, pare de acord ca Pandurii sa evolueze pe noul stadion Municipal, odata cu finalizarea investiției CNI. Declarația primarului urbei vine totuși in contradicție cu opiniile exprimate de unii dintre liderii…

- Primaria municipiului Constanta si organizatorii festivalului NEVERSEA au anuntat, cu putin timp in urma, perioada in care se va desfasura editia 2018 a festivalului NEVERSEA ndash; 5 8 IULIE 2018.Edy Chereji, unul dintre organizatorii festivalului, a declarat ca prima editie a avut un mare succes,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, are planuri mari. Edilul a cerut realizarea unui sondaj pe teritoriul Bucureștiului pentru a vedea parerea oamenilor despre proiectele pe care Primaria iși dorește sa le demareze.

- De aproape trei luni de zile, Primaria municipiului Arad elibereaza certificate de urbanism si autorizatii de constructii, precum si prelungiri ale acestor documente, online. Ineditul este ca in momentul in care documentul este finalizat, prin intermediul unui sistem de informare online, primul din…

- Vrei calule ovaz? Este intrebarea la care nu poate sa reziste nimeni-nimenea. Nici macar angajații primariei Gherla, care au spus de trei ori „DA”, ca la TV, cand au fost intrebați daca vor sa faca niște cursuri de perfecționare, dar nu oriunde, ci la mare, și nu oricand, ci fix in toiul verii. Dupa…

- Locuitorii orașului Cape Town din Africa de Sud au fost avertizați sa "economiseasca apa, ca și cand viața lor ar depinde de acest lucru", pentru a evita sistarea alimentarii cu apa potabila a orașului. Orașul Cape Town, care este o destinație turistica foarte populara, a fost lovit anul acesta de cea…

- Vineri, vremea se va menține rece in zonele joase din jumatatea de sud-est a țarii, unde dimineața local va fi ger, in timp ce in restul teritoriului valorile termice vor continua sa creasca, astfel ca cele diurne se vor situa cu mult peste normalul datei. Read More...

- Stare de urgenta in capitala Paraguayului din cauza inundatiilor. In unele zone, apa are cativa metri adancime. Mai multe case din apropierea malurilor raului au fost distruse complet. Cel putin 20.000 de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele. Primaria a anuntat ca va oferi…

- Grimus lanseaza piesa “Carelessly”, cu un actor al Teatrului National din Cluj in distributie VIDEO 2018 inseamna un nou inceput pentru clujenii de la Grimus. “Carelessly” marcheaza startul intr-o noua aventura numita Unmanageable Species, cel de-al patrulea album al trupei din Cluj-Napoca. Dupa…

- Municipalitatea resiteana prezenta, nu demult, noul regulament de publicitate stradala, in oras, pe care nimeni nu l-a prea luat in seama. A mai trecut o furtuna, au mai cazut panouri, s-au mai rupt ceva bannere, dar nimeni n-a schimbat mare lucru, multe aticuri continuand sa puna probleme de siguranta…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 9:00, ca urmare a conditiilor meteo. In dimineata zilei, la linie au fost emise 302 de troleibuze si 98 de autobuze, iar la aceasta ora transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru.

- Cei mai mulți constructori auto au inceput deja sa investeasca masiv in dezvoltarea mașinilor electrice, insa masurile lor sunt departe de a le aduce profitul in conturi, cel puțin deocamdata.

- Bulevardul Revolutiei – tronsonul situat intre Piata Podgoria si Piata Avram Iancu – va fi reconfigurat si modernizat. Cel putin aceasta e dorinta Primariei Arad. Municipalitatea a initiat procedura de licitatie pentru intocmirea „DALI Reconfigurare si modernizare Bulevardul Revolutiei” – serviciu…

- Intervenție de urgența in urma cu cateva momente la Navodari. Un barbat de 40 de ani s-a aruncat in fața trenului și a scapat cu viața. Trenul i-a retezat un picior, iar echipajul SMURD incearca acum sa-l stabilizeze. Un barbat in varsta de 40 de ani din Navodari a vrut, joi, in jurul pranzului, sa-și…

- Sursa foto: www.banatulazi.ro Judecatoarea Adriana Stoicescu, președinta Tribunalului Timiș, a scris o postare pe contul sau de facebook care reprezinta o analiza dura dar pertinenta asupra situației Romaniei de astazi. Merita, fara nici o discuție, premiul pentru cel mai bun text al anului. Va prezentam…

- O comuna de langa Timisoara s-a dezvoltat rapid din punct de vedere rezidențial, la fel ca intreaga zona periurbana a municipiului Timișoara, și acest trend continua. O demonstreaza și numarul mare de autorizații de construire eliberate in acest an: 120. In materie de infrastructura, cel puțin cand…

- Alin Pascal, marele castigator al sezonului XII de la "Te cunosc de undeva!" a fost invitat la „Prietenii de la 11”. Cum arata viața de culise a unei asemenea emisiuni și cum se folosea Alin de celebritatea mamei sale pentru a primi note mari la școala, ne povestește chiar el.

- Avans imbucurator pe santierul celui mai dificil tronson al Autostrazii Transilvania FOTO/VIDEO Asocitia Pro Infrastructura a publica o filmare aeriana de pe aproximativ 7 din cei 17,9 km ai lotului construit de Astaldi-Max Boegl pe Autostrada A3 intre nod Chețani (Luduș) și nod Iernut. Acest tronson…

- Astazi, la intalnirea de final de an, dintre conducerea clubului și suporteri, parintele proiectului UTA, Alexandru Meszar a anunțat ca nu se poate face mai mult, iar daca cineva cu bani dorește sa vina sa preia clubul, actuala conducere va pleca fara sa puna condiții. Cine sa caute oamenii cu bani,…