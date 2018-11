Stiri pe aceeasi tema

- Riscurile in domeniul militar in regiunea Marii Negre sunt in crestere, sustine Colegiul Ministerului de Externe al Rusiei, citat de agentia de presa RIA Novosti si Agerpres.roSedinta Colegiului MAE de la Moscova de vineri a fost prezidata de seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si a fost consacrata…

- Ministerul Apararii rus a declarat joi ca ar exista dovezi ca SUA au facut experimente „cel mai probabil“ pe oameni in cadrul dezvoltarii unor arme biologice intr-un laborator pe care il gestioneaza in Georgia.

- Un bombardier strategic american de tip B-52 și aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Forțelor Aeriene Romane au efectuat exerciții militare comune in spațiul aerian romanesc, a anunțat Ministerul Apararii Naționale. Exercițiile ale caror scos a fost cel de a demonstra capacitatea de dislocare rapida…

- Camera de Comert Americana in Romania (AmCham) respinge joi declaratiile lui Liviu Dragnea privind companiile straine, despre care spunea ca finanteaza miscari precum #rezist. AmCham considera ca „astfel de practici erodeaza increderea in climatul investitional si alimenteaza fenomenul de emigrare”.…

- Fostul sef al campaniei electorale a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost declarat marti vinovat de opt infractiuni legate de fraude bancare si fiscale, transmite Reuters. Juratii au anuntat ca nu pot ajunge la un consens asupra altor 10 capete de acuzare. Judecatorul T. S. Ellis a invalidat…

- Procurorii federali din New York ancheteaza daca fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a comis frauda fiscala in legatura cu afacerea sa de taximetrie, relateaza marti Wall Street Journal, citand persoane familiarizate cu investigatia, informeaza Reuters. Cohen,…