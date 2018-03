Stiri pe aceeasi tema

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Kremlinul a respins vineri acuzatii potrivit carora vrea sa se lanseze intr-o noua ”cursa a inarmarii” cu Statele Unite, la o zi dupa un discurs militarist al lui Vladimir Putin, in care a laudat noi arme nucleare ”invincibile” ale Rusiei, relateaza AFP. Presedintele rus a staruit indelung, in discursul…

- "Daca se va ivi ocazia de a-i strange mana lui Donald Trump si de a-l saluta cu respect, voi profita de ea, cu conditia ca el sa-mi ofere aceasta oportunitate", a comentat Maduro in cursul unui interviu cu un jurnalist chilian difuzat de televiziunea publica VTV.Maduro si-a aratat dorinta…

- Hotelul Ritz-Carlton s-a redeschis publicului larg dupa ce autoritatile din capitala Arabiei Saudite, Riad, l-au folosit pe post de inchisoare pentru miliardarii sauditi, scrie The Wall Street Journal. Dupa ce a fost chemat de catre regele Salman la Hotelul Ritz-Carlton din Riad, o figura…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, marti, ca NATO nu inseamna doar SUA, adaugand ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice au un statut egal cu cel al Statelor Unite, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Intr-un discurs sustinut in fata grupului parlamentar…

- Administratia presedintelui american Donald Trump si-a revizuit luni decizia privind construirea unui nou sediu al Biroului Federal de Investigatii (FBI), pentru care va solicita Congresului in 2018 alocarea restului de 2,175 miliarde de dolari necesari, transmite Reuters. Cererea de finantare, inclusa…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment 'foarte critic', riscind sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP. Seful diplomatiei turce a facut aceste afirmatii la o zi dupa…

- Presedintii croat si sarb au recunoscut luni ca relatiile dintre tarile lor nu au fost mereu "amicale", la peste 20 de ani de la sfarsitul razboiului dintre acestea, informeaza AFP. "Din nefericire, istoria apasa in continuare asupra relatiilor dintre Serbia si Croatia (...), impiedicand calificarea…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, luni, ca relatiile dintre Ankara si Washington au ajuns intr-un ”punct critic” din cauza sustinerii pe care o acorda Statele Unite kurzilor din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Relatiile cu Statele Unite sunt intr-un…

- Presedintele Donald Trump l-a numit vineri pe Harry Harris, unul dintre cei mai inalti responsabili militari americani, ambasador al Statelor Unite in Australia, transmite AFP. Casa Alba a evidentiat, intr-un comunicat, numeroasele decoratii acordate ofiterului, experienta, dar si expertiza…

- Ministerul de Externe israelian a anuntat intr-un comunicat numirea lui Amir Weissbrod ca nou ambasador la Amman.Iordania si Egiptul sunt singurele tari arabe care au un tratat de pace cu Israelul, potrivit Agerpres. Relatiile dintre Tel Aviv si Amman s-au deteriorat semnificativ…

- Israelul a numit joi un nou ambasador in Iordania, continuand masurile de normalizare a relatiilor cu Ammanul, dupa luni de tensiuni in urma uciderii a doi iordanieni de catre un agent de securitate israelian in incinta reprezentantei diplomatice israeliene, relateaza AFP. Ministerul de…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite (CIA), Mike Pompeo, a explicat joi motivul vizitei recente la Washington a sefului contraspionajului rus, aflat pe lista sanctiunilor americane, informeaza AFP. Presa a relatat ca Alexandr Bortnikov, directorul serviciului intern de informatii…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite (CIA), Mike Pompeo, a justificat joi printr-un interes national vizita recenta la Washington a sefului contraspionajului rus, aflat pe lista sanctiunilor americane, informeaza AFP. Presa rusa a relatat ca Aleksandr Bortnikov,…

- Șefii celor trei agenții principale de informații din Rusia – FSB, SVR, GRU – au vizitat recent capitala Statelor Unite. Informația a fost confirmata de Ambasadorul rus in SUA, care a spus ca la Washington au fost in vizita șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, pentru…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Statele Unite au promis sa înceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sâmbata, ce au cerut în plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei. Ofensiva militara…

- Semnal de alarma de la Bruxelles. Romania va ajunge pe lista neagra alaturi de Polonia pentru ca pune in pericol independenta Justitiei. Cel putin asa sustin jurnalistii publicatiei EUObserver.

- Forumul Economic Mondial de la Davos, care examineaza cauzele si solutiile pentru problemele politice, economice si sociale din societate, este organizat in perioada 23-26 ianuarie, iar Donald Trump va sustine un discurs vineri la pranz."Mergem la Forumul Economic Mondial sa impartasim…

- Fostul ministru de Externe Mircea Geoana atrage atenția ca Romania are o imagine ”catastrofala” pe plan extern, din cauza crizelor politice care s-au succedat in ultimul an. Diplomatul subliniaza ca țara noastra trebuie sa investeasca in propria reputația, in caz contrar ramane blocata la ”periferia”…

- Asociatia pentru Politica Externa (APE) a prezentat luni, 22 ianuarie, in cadrul unui club de presa, un studiu privind relatiile moldo-ruse, privite prin prisma parteneriatului strategic. Expertii au constatat ca relatiile sunt in continuare tensionate, in pofida incercarilor de apropiere a pozitiilor…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Budapesta are o relatie mult mai buna cu SUA in timpul Administratiei Donald Trump, spre deosebire de perioada in care presedintele Statelor Unite era Barack Obama, relateaza Politico.eu. Ministrul…

- Autoritatile de la Ciudad de Mexico au respins afirmatia presedintelui american Donald Trump potrivit careia Mexicul este cea mai periculoasa tara din lume, reiterand ca nu vor finanta zidul pe care Administratia de la Washington intentioneaza sa-l ridice la frontiera de sud a Statelor Unite, informeaza…

- Directorul Institutului de Initiative Strategice, Andrei Popov, sustine ca relatiile moldo-americane sunt afectate de faptul ca Chisinaul a lasat vacant pe un timp indelungat postul de ambasador la Washington, unde, dupa plecarea lui Igor Munteanu in 2015, nu am mai avut un ambasador.

- Republica Moldova nu a avut niciun ambasador in SUA timp de doi ani, iar acest lucru nu face bine intereselor țarii, susține fostul viceministru de externe Andrei Popov, citat de NOI.md. Ultimul ambasador al Moldovei in SUA, Aureliu Ciocoi, a fost rechemat subit dupa doua luni de mandat, fara explicații…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Ministerul turc de Externe si-a avertizat, vineri, cetatenii care calatoresc in Statele Unite ca risca arestarea arbitrara si a indemnat la precautie in eventualitatea unor vizite, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite pot fi victimele arestarilor…

- Inspirandu-se din argumente avansate de detractori ai ordinului executiv antiimigratie ce viza intr-o prima etapa doar tari majoritar musulmane, detinutii au citat in plangerea lor postarile pe Twitter si alte declaratii ale miliardarului, care demonstreaza, in opinia lor, prejudecatile sale anti-islam.Ei…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au înregistrat în estul Canadei si Statelor Unite, la doar câteva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese în SUA,

- Administratia Donald Trump a propus, joi, deschiderea tuturor forajelor de petrol si gaze in largul apelor Statelor Unite, o initiativa care urmareste cresterea productiei interne de energie si care a declansat proteste din partea ecologistilor, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Anuntand o "revenire la statul de drept", procurorul general Jeff Sessions a anulat cinci decrete emise de Administratia Barack Obama care descurajau aplicarea legilor federale in acest caz, care situeaza canabisul drept un drog la fel de periculos precum heroina. "Misiunea Departamentului…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba influenta mai mare la nivelul Uniunii Europene, în contextul în care ambele tari sunt criticate de Bruxelles pentru încalcarea normelor democratice, informeaza publicatia EUObserver, citata de Mediafax.

- Romania se pregateste intens pentru preluarea presedintiei Consiliului UE in 2019, intr-un context european afectat de Brexit. Care au fost nerealizarile din 2017, ce se intampla cu ambasada din Israel si de ce nu avem in Bucuresti Agentia Europeana a Medicamentului, cititi in retrospectiva MEDIAFAX

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Experiment inedit realizat de un meteorolog american pe muntele Washington din statul New Hampshire. La minus 36 de grade Celsius, apa fiarta intr-un ceainic se transforma instantaneu in zapada. Temperatura este un record pentru estul Statelor Unite.

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…

- Decizia Japoniei de a instala un sistem de aparare antiracheta american va afecta relatiile Moscovei cu Tokyo si reprezinta o incalcare de catre Washington a tratatului de control al armelor, a declarat joi purtatorul de cuvant al ministerului rus de externe, Maria Zaharova, potrivit Reuters.

- Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a constructiei Magistralei 6 de metrou in Bucuresti, a anuntat ministrul Transporturilor, Felix Stroe. Valoarea totala a lucrarii este de 1,391 miliarde de euro. Noua magistrala va avea 12 statii, 14,2 km lungime si va face legatura intre actuala…

- Doi hackeri romani au spart majoritatea camerelor de supraveghere stradale din Washington, DC, relateaza CNN. Intr-o plangere penala depusa saptamana trecuta la US District Court din Districtul Columbia, se arata ca cei doi romani au spart 123 din cele 187 de camere de supraveghere montate in capitala…

- Luni dimineata, un tren de mare viteza, apartinand companiei Amtrak, a deraiat, in statul american Washington, autoritatile anuntand ca mai multe persoane si-au pierdut viata, iar zeci de oameni au fost transportati la spital, informeaza CNN, citat de News.ro . UPDATE 1: Trei persoane au murit, iar…

- Cei doi reprezentanți ai Partidului Social Democrat care urmau sa participe la Washington, la Forumul Transatlantic NATO, au fost blocați in ultima clipa, la București, de Liviu Dragnea, pentru a asigura cvorumul la votul legilor justiției in Parlament, susține deputatul PNL de Timiș, Pavel Popescu.…