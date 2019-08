Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul chinez a confirmat miercuri plasarea in detentie a unui angajat al Consulatului Marii Britanii la Hong Kong, care a fost disparut la 8 august, inr-un context tensionat din cauza manifestatiilor in fosta colonie britanica, relateaza AFP.

- Guvernul lui Donald Trump a anunțat luni o noua regula prin care refuza sa acorde cartea verde și rezidența permanenta imigranților care primesc ajutoare publice, precum asistența sociala, bonuri de masa și locuințe sociale, considerând ca aceștia reprezinta o ”povara pentru societate”,…

- Ministerul de Externe de la Caracas a anunțat marți ca decizia președintelui Statelor Unite, Donald Trump privind inghețarea tuturor activelor deținute de Guvernul venezuelean in SUA este o „formalizare a blocadei economice, financiare și comerciale criminale” a Washingtonului, potrivit Reuters,…

- Inca din luna aprilie, imediat dupa semnalul de alarma tras de Asociatia Elevilor din Constanta, deputatul USR de Constanta Stelian Ion i a comunicat Ecaterinei Andronescu, ministrul Educatiei, ca Guvernul din care face parte pregateste o masura legislativa care va afecta drepturile si interesele elevilor…

- In opinia ei, a te imprumuta de pe piața externa nu este neaparat un lucru rau, insa, susține fostul ministru al Finanțelor, problema este ca Guvernul PSD nu imprumuta bani pentru investiții, ci pentru cheltuieli curente. „Imprumutul de 2 miliarde de euro luat de Ministerul Finanțelor. Acesta…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca migranții care nu sunt mulțumiți de condițiile din centrele de detenție din SUA ar trebui sa ramana in țara lor natala, in contextul unui nou val de critici in ceea ce privește modul in care președintele gestioneaza criza migranților, conform Reuters,…

- Regula care prevede ca declarația unica trebuie completata și depusa doar prin mijloace electronice de transmitere la distanța a fost abrogata de Guvern, schimbarea devenind aplicabila de joi seara, scrie Profit.ro. Ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, declara, în urmă cu două…