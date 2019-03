Administrația Trump vrea mai mulți bani de la țările care găzduiesc militari americani Administrația Donald Trump vrea ca Germania, Japonia, și, într-un final, și celelalte țari care gazduiesc trupe americane sa plateasca cu 50 la suta mai mult decât pâna acum pentru privilegiul de a-i gazdui, potrivit unor oficiali, relateaza Bloomberg.

În unele cazuri, națiunilor care gazduiesc militari americani li s-ar putea cere sa plateasca cu de cinci sau de șase ori mai mult decât acum, sub formula &"Cost plus 50&".

Echipa lui Trump vede mișcarea ca pe un mod de a pune presiune asupra partenerilor NATO sa accelereze creșterea sumelor alocate pentru aparare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

