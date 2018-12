Posturi vacante la Inspectoratul Scolar Judetean Constanta

Inspectoratul Scolar Judetean Constanta organizeaza concurs, in data de 08.01.2019, ora 09.00 proba scrisa si in data de 09.01.2019, ora 09.00 interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant de: consilier IA S, in cadrul Compartimentului Contabilitate; consilier IA S, in cadrul… [citeste mai departe]