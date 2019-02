Stiri pe aceeasi tema

- Putin a precizat ca Rusia va incepe sa dezvolte noi rachete, inclusiv supersonice, si le-a cerut ministrilor sa nu initieze discutii cu Washington-ul cu privire la dezarmare. Vineri, Secretarul de Stat american Mike Pompeo a anuntat ca Statele Unite se retrag din Tratatul INF incheiat cu Rusia in 1987,…

- China se opune unei retrageri unilaterale a SUA din INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova), cerand celor doua tari un ''un dialog constructiv'' pentru a evita ''consecinte negative''.

- Administratia Vladimir Putin a anuntat vineri seara ca îsi rezerva dreptul de a lua masurile adecvate ca reactie la decizia Statelor Unite de suspendare a obligatiilor asumate în cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF). "Moscova îsi…

- Rusia a avertizat vineri SUA impotriva retragerii 'extrem de iresponsabile' din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), in ajunul expirarii, la 2 februarie, a ultimatumului dat Moscovei de catre Washington, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo…

- Presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a acuzat vineri Casa Alba ca risca o cursa a inarmarii prin retragerea Statelor Unite din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat in 1987 cu Rusia, relateaza dpa. "Administratia Trump risca o cursa a inarmarii si o…

- Peste cateva ore expira termenul limita de 60 de zile, stabilit Rusiei de Statele Unite, pentru revenirea la termenii acordului. Washingtonul acuza Moscova ca a dezvoltat un sistem nou, racheta Novator, care incalca prevederile Tratatului si are capacitate nucleara.

- Statele Unite vor suspenda incepand de sambata obligatiile asumate in cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat cu Rusia, a anuntat vineri secretarul de Stat, Mike Pompeo. "Incalcarile comise de Rusia expun riscurilor milioane de europeni si americani. Este datoria noastra sa reactionam…

- Statele Unite ridica tonul la ruși: administrația de la Washington cere explicații in cazul americanului arestat acum 2 zile la Moscova, sub acuzația de spionaj. Se afla in capitala Rusiei ca invitat la o nunta - așa declara fratele americanului arestat.