Mai mult personal inarmat in scoli, mai multi fosti soldati si revenirea la vechile proceduri disciplinare, acestea sunt recomandarile continute de un raport al unei comisii create de administratia Trump dupa atacul armat comis in luna februarie intr-un liceu din Florida, relateaza AFP. Comisia, prezidata de ministra Educatiei Betsy DeVos, face o serie de recomandari in raportul sau pentru a imbunatati securitatea in institutiile de invatamant din SUA, in care au avut loc in mod constant atacuri armate. In urma tragediei de la liceul Parkland, unde un fost elev a ucis 17 persoane pe 14 februarie,…