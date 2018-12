Stiri pe aceeasi tema

- IGSU anunța ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrare efecte ale vremii in 14 județe, 11 drumuri naționale fiind afectate(DN 66, DN 66C, DN 67 C, DN 65, DN 65C, DN 6, DN 7, DN 7A, DN 7C, DN 1A, DN 1C).Din cauza depunerilor de zapada și a vantului puternic au fost doborați 260 copaci peste…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a declarat, marți, ca Administrația Donald Trump va revoca vizele unor oficiali saudiți suspectați ca ar fi implicați in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza agenția The Associated Press.Viorica Dancila, Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici…

- Uniunea Europeana avertizeaza Administratia Donald Trump ca decizia de retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat cu Rusia, va genera "instabilitate" si o "cursa a inarmarii", cu efecte asupra tarilor europene.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a facut totul public. Oficialii ANAF au confirmat marea operațiune care lovește in zeci de mii de romani.Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscala, peste 100.000 de oameni incaseaza o lovitura dezastruoasa.Citește AICI ce LOVITURA DEVASTATOARE…

- Prins deja intr-un caz de viol redeschis de curand de autoritatile din Las Vegas, Cristiano Ronaldo (33 de ani) ar putea avea si mai mari probleme. Potrivit informatiilor oferite de presa engleza, Lesilie Stovall, avocata lui Kathrynh Mayorga, prima femeie care l-a acuzat direct pe CR7, a...

- Administratia Donald Trump are in vedere limitarea accesului la cartea verde, statutul de rezident permanent in Statele Unite, pentru imigrantii care beneficiaza de ajutoare sociale, o masura care provoaca ingrijorare, relateaza duminica AFP preluat de agerpres.SONDAJ prezidențiale - Iohannis…

