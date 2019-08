Administrația Trump a fost acționată în instanță din cauza unei noi legi privind imigrația Procurorii Generali din 19 state americane și din Washington D.C. au acționat luni în instanța Administrația Donald Trump pentru a bloca o noua lege care permite reținerea pe termen nedeterminat a familiilor de imigranți cu copii, scrie Mediafax, citând Reuters.



Noua lege privind imigrația elimina prevederile unui acord din 1997, potrivit caruia copiii nu puteau fi reținuți pentru mai mult de 20 de zile în centrele pentru migranți. Noile prevederi au fost facute publice vineri și ar urma sa intre în vigoare în luna octombrie.



&"Aceasta noua lege a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

