Administratia publica din Romania, o reforma tinuta la sertar Unul dintre subiectele care apare constant pe agenda publica din Romania ultimilor ani este nevoia unei reforme de substanta a administratiei publice centrale si locale. Intr-o lume aflata intr-o continua schimbare, administratia din Romania nu este nici pe departe adaptata nevoilor economice sau ale cetateanului, ci pare mai degraba ramasa in anii tranzitiei, fara a avea o tinta clara. Sute de pagini de strategii au fost scrise de catre experti nationali si internationali pe aceasta tema, insa cele mai multe dintre ele au ramas inchise prin sertarele institutionale ale celor care s-au succedat… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat in sedinta ordinara, pe data de 30 ianuarie 2018. Intre proiectele de pe ordinea de zi se afla: stabilirea salariilor de baza functionarilor publici din administrația municipiului și modificarea regulamentului de functionare a parcarilor publice…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui ...

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sugereaza ca activitatea administrației publice este incetinita de conflictul dintre PSD și Guvern. „Observ ca motoarele administratiei publice centrale si locale au incetinit.. este o reactie organica la criza politica”, scrie Firea pe Facebook. Edilul PSD adauga…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, este de parere ca PSD ''este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru România'', adaugând ca partidul condus de Liviu Dragnea da ''o noua proba'' ca este incapabil…

- Seful statului a remis institutiei conduse de catre Valer Dorneanu o sesizare de neconstitutionalitate ce vizeaza Legea pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Concret, Presedintia anunta, joi, ca este vorba despre actul normativ remis de Parlament Cotrocenilor…

- Aceasta este cea mai mare oferta publica de rascumparari actiuni desfasurata de Fondul Proprietatea pana acum iar la pretul din prospect valoarea acesteia este de 1,1 mld. lei Fondul Proprieatea (FP), emitent care are expunere pe companii strategice din Romania precum Hidroelectrica, Petrom,…

- Imbunatațirea condițiilor salariale in sectorul public a dus la o creștere a numarului de angajați in administrația publica locala cu peste 10% fața de finalul anului 2014), potrivit datelor transmise de catre Minsterul Finanțelor Publice. Conform... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Administrația publica locala va fi o reforma fundamentala. Declarația a fost facuta de catre prim-ministrul Pavel Filip in cadrul unui interviu pentru Publika.md. Oficialul a precizat ca schimbarile in administrația publica locala sint de fapt o continuitate a reformei Guvernului care a avut loc in…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- CE precizeaza ca se poate considera ca o interventie a statului in favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat in sensul normelor UE atunci cand are loc in conditii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua acum daca aceasta este situatia in cazul creditorilor publici…

- Noi reglementari privind parteneriatul public-privat au fost adoptate joi de Guvern, printr-o ordonanta de urgenta menita sa creasca implicarea mediului de afaceri in proiecte de infrastructura publica, concomitent cu protejarea intereselor parteneriatului public-privat si asigurarea finantarii.…

- Consiliul are rol consultativ, membrii sai avand ocazia sa iși exprime punctele de vedere și propunerile in legatura cu proiectele, programele și strategiile de dezvoltare ale mediului de afaceri in general și ale sectorului intreprinderilor mici și mijlocii in special și sa iși manifeste interesul,…

- Legea prevede instituirea pe 18 decembrie a Zilei Minoritatilor Nationale din Romania ca sarbatoare nationala. "Anual, cu prilejul acestei sarbatori, se vor organiza manifestari culturale. (...) Autoritatile administratiei publice centrale si locale si organizatiile neguvernamentale interesate…

- Una din carentele majore ale administratiei romanesti si a conducatorilor alesi in fruntea administratiei este dorinta excesiva de centralizare a puterii si a deciziei, aceasta tendita se rasfrange atat asupra administratiei centrale cat si asupra administratiei locale. Daca la nivel central…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se doreste menținerea in anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB. "Aplicarea acestor masuri fiscal-bugetare asigura un nivel sustenabil pentru aplicarea majorarilor salariale in sistemul…

- In Republica Moldova, reforma administrației publice locale va fi intensificata. Astfel, Consiliul national pentru reforma administratiei publice va prelua functiile Comisiei paritare pentru descentralizare. Acest fapt a fost menționat in cadrul unei ședințe a Consiliului, prezidate de premierul Pavel…

- Gestionarea ineficienta a zeci de milioane de lei din Fondul Rutier a fost constatata într-un audit efectuat de catre Curtea de Conturi, pentru perioada anilor 2014-2017. Verificarile au scos la iveala și faptul ca, an de an, acumularile la Fondul Rutier s-au diminuat. Totodata, s-a constatat…

- Premierul Pavel Filip a prezidat astazi sedinta Consiliului national pentru reforma administratiei publice, la care au participat membri ai Guvernului, ai Parlamentului si reprezentanti ai partenerilor de dezvoltare.

- Conform site-ului dedicat posturilor vacante in administrația publica din Romania, in cateva dintre primariile din Maramureș se organizeaza concursuri pentru ocuparea unor locuri de munca. Printre posturile libere se numara cele de director executiv la primaria orașului Targu Lapuș și de consilier superior…

- Prefectul județului Dolj, Dan Narcis Purcarescu, a participat astazi la manifestarile prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei. „Sarbatorim astazi Ziua Nationala, ziua Marii Uniri de la 1918, cu increderea si speranța confirmarii unei noi pagini de istorie pentru Romania, pentru ...

- Ziua Nationala a Romaniei ne gaseste mai dezbinati decat oricand. Oligarhia politica a aruncat tara, in doar mai putin de un an, intr-o stare de tensiune sociala inacceptabila. O coalitie politica, bazata pe criterii de interese si nu doctrinare, a manipulat constiintele romanilor, reusind sa ne invrajbeasca,…

- Primarul Dan Tudorache a propus Consiliul Local Sector 1, care a și aprobat, in ședința de marți, achiziționarea, de administrația locala, de autovehicule electrice. Este vorba atat de autoturisme, cat și de autotutilitare. In plus, va fi achiziționata și infrastructura de incarcare necesara acestora.…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat luni ca Romania este dispusa sa se angajeze in discuțiile privind o reforma a spațiului Schengen. "Am reiterat necesitatea revenirii la un spațiu Schengen pe deplin funcțional, ceea ce este în beneficiul cetațenilor,…

- Compania Radioactiv administreaza perimetrele de explorare geologica a metalelor rare si radioactive si stocheaza fondul geologic national. ”Reprezentantii Radioactiv Mineral au reiterat propunerea de reorganizare a companiei ca societate de interes economic general si de revitalizare a cercetarii…

- Nu am crezut ca vom putea fi martorii celui mai important exces de sinceritate din istoria PSD, care a venit, pe neașteptate, chiar din partea liderilor, odata cu afirmațiile despre pesediști și pirați. Razbatand, parca, din strafundul subconștientului politic roșu, avem parte de o recunoaștere a…

- Agenția Naționala a Funcționarilor Publici a organizat in 16 noiembrie, la București, cea de-a X-a ediție a conferinței internaționale Inovație și calitate in sectorul public. In cadrul evenimentului au fost prezentate și premiate cele mai bune exemple de buna practica inscrise in Competiția celor mai…

- Conducerile partidelor aflate la guvernare au obiceiul de a se intalni in locuri romantice. Acolo se iau decizii istorice. Pana acum au avut loc intalniri in delta Dunarii, la mare, in statiuni. PSD s-a intalnit la un moment dat intr-un fel de muzeu al armelor iesite din uz. Locul atrage prin sine.…

- Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, spune ca Mecanismul de Cooperare și Verificare "pare a fi o poveste fara sfarșit", el subliniind ca acesta nu poate fi pus "in corelație" cu demersul parlamentar de reforma a Justiției. "MCV pare a fi o poveste fara…

- "Nu exista niciun argument care sa ma convinga sa retrag propunerile privind interzicerea capturarii exemplarelor din cele patru specii de catre pescarii recreativi. Readucem pescuitul recreativ din Romania pe fagas, asa cum se intampla peste tot in Europa. Dar sunt multi pescari recreativi care…

- Modul in care instituțiile statului sunt pregatite pentru sezonul rece, pentru eventualele situații de urgența care ar putea aparea, dar și atitudinea pe care reprezentanții PDM trebuie sa o aiba pentru rezolvarea operativa a problemelor semnalate de cetațeni, a fost discutat in

- "Nu este o demisie pe facebook, ci este una normala. Am scris-o pe facebook ca sa nu apara de prin PSD oameni care sa spuna ca au determinat ei demisia mea" a precizat fostul consilier al premierului Tudose in emisiunea Romania 9, moderata de Ionut Cristache, de la TVR. El a precizat ca nu…

- Chicago Boys sau Bucharest Boys? (sau de ce au fost trecute contribuțiile sociale de la angajator la angajat) Una dintre schimbarile cheie din codul fiscal o reprezinta mutarea aproape in totalitate a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. In urma acestei reforme, cota de contribuții sociale…

- Procurorii anticoruptie au in lucru doua dosare privind firma Tel Drum, in primul dintre ele fiind inceputa urmarirea penala pe numele companiei, in calitate de persoana juridica, in timp ce al doilea vizeaza faptele liderului PSD, Liviu Dragnea, din perioada in care era presedinte al CJ Teleorman.…

- Vineri 27.10.2017 Ministerul Administratiei si Internelor a pus in dezbatere publica un proiectul de Hotarare de Guvern care vine sa completeze “Hotararea Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiatilor in Romania” astfel Romania urmeaza sa primeasca 40 de refugiati direct din Turcia, adica…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca o reforma administrativ-teritoriala nu mai poate fi amanata, aratand ca aceasta este singura solutie pentru diminuarea decalajelor de dezvoltare intre regiuni si pentru armonizarea economica si sociala intre acestea. „Acum, dupa zece ani de apartenenta la Uniunea…

- Comisia pentru administrație din Senat a acordat, marți, cu majoritate de voturi, raport de respingere inițiativei legislative prin care se propune ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitații maghiare din Romania iar angajații maghiari sa primeasca o zi libera pentru a participa…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca o reforma administrativ-teritoriala nu mai poate fi amanata, aratand ca aceasta este singura soluție pentru diminuarea decalajelor de dezvoltare intre regiuni și pentru armonizarea economica și sociala intre acestea. „Acum, dupa zece ani de apartenența…

- Daniel Dragomir, fost ofiter SRI- cel care in ultima perioada a facut o serie de dezvaluiri explozive care au deschis Cutia Pandorei in peisajul justitiei din Romania-a publicat un nou mesaj pe pagina sa de facebook in care vorbeste despre faptul ca lucrurile pe care le-a devoalat au un pret scump:…

- Reforma in justitie starneste revolte! Sunt organizate noi proteste in Bucuresti, in marile orase ale tarii, dar și in afara țarii. 15.000 de oameni protesteaza in fața Palatului Parlamentului din București, iar in toata țara numarul de manifestanți ieșiți in marile orașe a ajuns la 30.000. Sursa: https://www.realitatea.net/proteste-masive-in-bucuresti-si-in-marile-orase-din-tara-nu-vrem-sa-fim-o-natie-de-hoti-live_2119904.html

- „ANCOM supune consultarii publice o lista cu 4.117 localitati (in care exista 525.297 de gospodarii si o populatie totala de 1.422.865 de locuitori), in scopul actualizarii situatiei localitatilor din Romania care nu sunt inca acoperite de retele de comunicatii electronice in banda larga de mare…

- Diaspora romaneasca din Spania a devenit obiect de studiu. Și nu orice studiu. Cea mai complexa cercetare științifica realizata la nivelul UE ii vizezaa pe romanii din Spania. Specialiștii spun ca rezultatele ce vor fi obținute in urma acestui studiu sunt utile atat din perspectiva cercetarii științifice,…

- ANCOM supune consultarii publice o lista cu 4.117 localitați (în care exista 525.297 de gospodarii și o populație totala de 1.422.865 de locuitori), în scopul actualizarii situației localitaților din România care nu sunt înca acoperite de rețele de comunicații electronice…

- Centrul de Perfectionare a Pregatirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri a fost gazda unei intalniri de cooperare bilaterala intre membri ai Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta publica din Camera Deputatilor si omologi ai Parlamentului Republicii Moldova, informeaza Inspectoratul General…

- Cartel Alfa cere demiterea ministrului Muncii și solicita președintelui Klaus Iohannis medierea conflictului dintre partnerii sociali și Guvern. „Avem un ministru al Muncii cinic care nu este preocupat de piața muncii, care nu ințelege legislația și nici rolul și semnificația poziției publice pe care…

- Sindicalistii transmit, prin intermediul unui comunicat de presa ca ministrul actual al Muncii nu este preocupat de piata muncii, nu intelege legislatia si nici rolul si semnificatia pozitiei publice pe care o ocupa. "Masurile pe care le promoveaza acum, prin dezinformare si mintind in toate…

- Cursuri de formare in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati vor fi organizate pentru ca pana in 2020, 70 la suta din institutiile publice din Romania sa aiba experti si tehnicieni in acest domeniu, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Conferinta femeilor…

- Dupa modelul Guvernului Boc, actualul Executiv pregatește înghețarea anul viitor a angajarilor în instituțiile publice, dar și interzicerea din nou, în totalitate, a achizițiilor de mașini și mobilier de catre administrația publica. Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…

- V. Stoica Secretarii de comuna (juriști) și arhitecții-șefi par sa fie printre cele mai dificile funcții publice de conducere din cadrul autoritaților locale. Secretarii sunt juriștii care raspund de legalitatea tuturor documentelor – inclusiv a hotararilor consilierilor locali – care ies dintr-o primarie,…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Timisoara, ca guvernul si "partidul Dragnea" nu inteleg cat de mult rau fac economiei prin "parerile" pe care le exprima, el adaugand ca stilul de guvernare practicat de social-democrati este "absolut nedemocratic".