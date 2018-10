Administraţia publică. Dacian Cioloş, declaraţie dură: Arată oribil! Acesta a mentionat, in cadrul unei intalniri cu simpatizantii miscarii, ca, in urma cu aproape doi ani, a conceput un proiect ce are ca scop imbunatatirea performantei administratiei publice.



"Avem (...) inca din 2016 un proiect de redefinire - nu folosesc termenul de reforma pentru ca in mentalul unora inseamna sa dai afara oameni, sa tai salarii si nu despre asta e vorba - este vorba de a imbunatati performanta administratiei publice si, cum am spus, avem un pachet care sa includa modificari legislative, revizuirea fisei postului unor oameni, redefinirea sistemelor si a modului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

