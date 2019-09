Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum se pare intreaga campanie electorala se va desfasura in jurul tragicelor evenimente de la Caracal. NU se poate vorbi despre siguranta cetateanului decat in relatie cu institutiile responsabile pentru siguranta cetateanului. Politia, organele de ordine cum li se spune, vor fi in centrul atentiei,…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a semnat doua decrete pentru promulgare de legi, asta in contextul in care de dimineața vorbise la telefon cu premierul Viorica Dancila, cea care ii ceruse sa semneze decretele de numire in funcție pentru noii miniștri. ”Decret privind promulgarea Legii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat luni, ca vor fi incepute procedurile pentru achiziția programului informatic necesar recalcularii celor aproape 5 milioane de pensii. Legea prevede majorarea etapizata a pensiilor, pana in 2021. Reamintim ca președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea…

- "In urma unei solicitari scrise, trimisa zilele trecute Guvernului Romaniei, o delegatie de directori din institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii va fi primita in cursul zilei de marti la Palatul Victoria de premierul Viorica Dancila”.Din delegatie vor face parte: Ion Caramitru…

- Un anunt sec despre vizita prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu, in 2 iulie a.c. in Romania la invitatia presedintelui Klaus Iohannis a trecut neobservat in presa romaneasca. Desi aceasta vizita are un rol esential in batalia diplomatica ce se desfasoara in prezent pentru Republica Moldova.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, saluta adoptarea, la data de 21 iunie a.c., de catre Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția), a „Parametrilor privind relația dintre majoritate și opoziție intr-o democrație: lista de criterii” (‘Parameters on…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 12 iunie, la București, o alocuțiune in cadrul ședinței plenare a Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei. Va prezentam in continuare textul alocuțiunii: „Mie dialogul cu dumneavoastra mi se pare de-a dreptul normal.…

- Ministerul de Externe de la Bucuresti a emis un comunicat de presa marti, 11 iunie, cu privire la pozitia Romaniei fata de situatia politica actuala din Republica Moldova. Romania reitereaza apelul la calm si retinere si evidentiaza necesitatea respectarii principiilor statului de drept si a asigurarii…