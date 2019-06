Administraţia Prezidenţială: PSD umblă iar la cutia cu ordonanţe "Presedintele Romaniei constata ca PSD nu a inteles nimic din aceste alegeri pe care le-a pierdut in mod catastrofal si umbla iar la cutia cu ordonante de urgenta, incercand sa schimbe regulile in timpul jocului, ceea ce este inacceptabil. Cetatenii le-au transmis clar ca practica ordonantelor de urgenta trebuie sa inceteze. In niciun caz acest instrument nu poate fi folosit in continuare in mod abuziv si netransparent. Decizia legata de alegerea prin vot a presedintilor de CJ este inca o concesie pe care Viorica Dancila o face in favoarea baronilor PSD, in incercarea de a le castiga sprijinul.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

