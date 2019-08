Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala raspunde dur Secției de judecatori a CSM, care il acuzase pe președintele Klaus Iohannis de atac la adresa justiției prin motivarea respingerii numirii Danei Girbovan in funcția...

- Klaus Iohannis a reacționat, dupa ce Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a catalogat respingerea propunerii Danei Girbovan ca ministrul al Justiției drept un „atac vadit” la adresa independenței și prestigiului justiției. Președintele considera ca opinia Secției pentru judecatori…

- Iata comunicatrul de presa: Referitor la comunicatul de presa al Secției pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 29 august a.c., Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: Președintele Romaniei nu a justificat respingerea propunerii in funcția…

- CSM raspunde afirmatiilor lui Iohannis despre judecatoarea Girbovan: „un vadit atac la adresa independentei si prestigiului justitiei”. Afirmatiile presedintelui Klaus Iohannis despre Dana Girbovan reprezinta „un vadit atac la adresa independentei si prestigiului justitiei” sustine Sectia pentru judecatori…

- COMUNICAT DE PRESA referitor la afirmatiile Presedintelui Romaniei ce incalca in mod grav independenta si prestigiul justitiei In raport de afirmatiile Presedintelui Romaniei formulate in data de 28 august 2019, cu ocazia respingerii propunerii de numire in functia de ministru al justitiei a unui judecator,…

- Cererea judecatoarei Dana Girbovan de retragere a demisiei din magistratura a fost inregistrata la Consiliul Superior al Magistraturii, au precizat, joi, pentru AGERPRES, surse din CSM. Dana Girbovan a precizat, miercuri, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis respingerea…

- Dana Girbovan, propunerea premierului pentru functia de ministru al Justitiei, a anuntat, luni, ca a inregistrat la Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii solicitarea de a se lua act de demisia ei din magistratura. ‘Azi, 26 august 2019, la ora 9,00, am inregistrat la Sectia…

- Comitetul Executiv al PSD a decis sa o schimbe pe Ana Birchall din funcția de ministru interimar la Justiție, iar in locul sau a fost nominalizata Dana Girbovan.Citește și: SONDAJ CURS - Romanii au urmarit in masa cazul Caracal: pe cine considera vinovați de tragedie Intrebata de jurnaliști…