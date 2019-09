Ordinul care prevede repartizarea automata a elevilor cu note sub 5 la Evaluarea Nationala in invatamantul profesional este un demers mai degraba segregationist, care nu tine cont de individualitatea fiecarui elev, se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale, transmis vineri AGERPRES. "Guvernarea PSD continua sa faca experimente cu efecte grave asupra educatiei copiilor din Romania. Cea mai recenta masura luata de ministrul interimar al Educatiei Nationale cu privire la admiterea in licee, pentru anul scolar 2020 - 2021, este nu doar ingrijoratoare, ci si extrem de nociva pentru…