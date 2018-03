Stiri pe aceeasi tema

- 'Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

- In urma afirmațiilor vehiculate recent in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații și alte instituții, in baza unor Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, precum și la declasificarea acestora, se impun o serie de clarificari: Conform…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

- Prin deciziile Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) sau pentru punerea lor în aplicare nu s-a stabilit în mod concret și nu s-a impus încheierea unor protocoale între instituțiile statului român, se

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, 20 martie, pe ordinea de zi fiind subiecte referitoare la activitatea in 2017 a institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, 20 martie, pe ordinea de zi fiind subiecte referitoare la activitatea in 2017 a institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.

- Consilul Suprem de Aparare a Țarii se reuneste, marti, 20 martie, in sedinta, anunta Administratia Prezidentiala, iar bilantul mai multor institutii se afla pe ordinea de zi. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va conduce sedinta CSAT de marti, care va avea pe ordinea de zi subiecte referitoare la…

- Administratia Prezidentiala anunta ca, marti, 20 martie, la ora 12.00, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), fiind discutate chestiuni de securitate nationala din perspectiva activitatii pe 2017, dar si privind obiective pentru 2018.

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc martea viitoare, incepand cu ora 12,00, la Palatul Cotroceni, anunta Administratia Prezidentiala. Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: activitatea desfasurata…

- Marti, 20 martie a.c., incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, informeaza Administratia Prezidentiala. Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: Activitatea…

- Serviciul Român de Informatii ar fi fost implicat în numiri politice, de ministri si sefi de parchete, spune liderul PSD, Liviu Dragnea. "Ponta a primit lista cu membrii noului Executiv de la George Maior", acuza Liviu Dragnea.

- Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen se afla sesizarea de neconstitutionalitate privind Hotararea Parlamentului Romaniei numarul 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului si a Camerei Deputatilor pentru verificarea activitatii…

- Ye Jianming, proprietarul companiei China Energy Fund Committee (CEFC), cu sediul in Shanghai, a fost arestat preventiv la inceputul lunii martie, au declarat surse citate de publicatiile Caixin si South China Morning Post. Arestarea lui Ye Jianming a fost ordonata direct de presedintele Chinei,…

- Serviciul Roman de Informații a deschis sesiunea de inscrieri la Academia Naționala de Informații, precum și pentru studii de lunga durata la Academia Tehnica Militara, Academia Fortelor Terestre si Universitatea Naționala de Aparare. Condiții de inscriere: ・ Absolventi de studii superioare, cu examen…

- Serviciul Roman de Informații a deschis sesiunea de inscrieri la Academia Naționala de Informații, precum și pentru studii de lunga durata la Academia Tehnica Militara, Academia Fortelor Terestre si Universitatea Naționala de Aparare.

- Sindicaliștii de la Mintia au trimis o sesizare la Serviciul Roman de Informații. Sindicatul Solidartatea Hunedoara arata in sesizarea transmisa la SRI ca statul roman incalca, deliberat, directivele europene. Aplicate, acestea ar putea salva termocentrala. “Apreciem ca, Ministerul Energiei…

- Cum poți sa devii ofițer SRI . Serviciul Roman de Informații a deschis sesiunea de inscrieri la Academia Naționala de Informații, precum și pentru studii de lunga durata la Academia Tehnica Militara, Academia Fortelor Terestre si Universitatea Naționala de Aparare. Cum poți sa devii ofițer SRI La Academia…

- Serviciul Roman de Informatii a lansat sesiunea de inscrieri pentru selectarea candidatilor pentru studii universitare de master profesional la Academia Nationala de Informatii, precum si pentru studii de lunga durata...

- Angajații cu statut special din instituțiile de aparare și securitate naționala și personalul din Serviciul Roman de Informații (SRI) ar putea beneficia in 2018 de decontarea vacanțelor in locul voucherelor, potrivit unui proiect legislativ votat miercuri de senatori. Pentru a se putea aplica, acesta…

- Bugetarii au dreptul la cate un voucher de vacanta anul acesta, insa pentru o serie de angajati cu statut special din institutiile de aparare si securitate nationala si pentru personalul din Serviciul Roman de Informatii (SRI) se va face decontarea serviciilor turistice, potrivit unui proiect normativ…

- Angajații cu statut special din instituțiile de aparare și securitate naționala și personalul din Serviciul Roman de Informații (SRI) ar putea beneficia in 2018 de decontarea vacanțelor in locul voucherelor, potrivit unui proiect legislativ votat miercuri de senatori. Pentru a se putea aplica, acesta…

- Calin Popescu Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul Roman de Informații pentru a afla daca nu cumva s-a comis un abuz, prin interceptarile din cazul sau. Claudiu Manda, a explicat ca vor trimite intrebarile lui Calin Popescu Tariceanu catre…

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol" a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al anga...

- Sindicatul Politistilor Europeni “Europol” a sesizat CSAT in ceea ce privește programul de lucru al polițiștilor. Sindicaliștii avertizeaza ca deficiențele aparute sunt de natura sa compromita siguranța cetațenilor. Oamenii legii se plang ca ajung sa lucreze “la negru” fiind chemați de acasa și din…

- Sindicatul Politistilor Europeni „Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor, existand multe situatii in care politistii sunt chemati la munca din timpul liber, si cere membrilor…

- A fost in 2000, intre 15 februarie și 31 octombrie, șef al Marelui Stat Major al Armatei Romane. De unde a plecat dupa ce, pe 27 octombrie același an, a susținut o conferința de presa in care a afirmat ca Consiliul Suprem de Aparare a Țarii urmarește și protejeaza activitatea gruparilor mafiote din…

- A fost in 2000, intre 15 februarie și 31 octombrie, șef al Marelui Stat Major al Armatei Romane. De unde a plecat dupa ce, pe 27 octombrie același an, a susținut o conferința de presa in care a afirmat ca Consiliul Suprem de Aparare a Țarii urmarește și protejeaza activitatea gruparilor mafiote din…

- Ies la iveala dezvaluiri incredibile despre un jurnalist de la Televiziunea Romana (TVR). Acesta ar avea coneiuni cu cei de la Serviciul Roman de Informatii (SRI). Acuzatiile au aparut pe site-ul jurnalistului Ion Cristoiu, cristoiublog.ro. Cel acuzat este reporterul Alexandru Costache, iar cei de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ”transmite public informatii distorsionate, trunchiate sau de-a dreptul false”, in incercarea de a justifica ”masuri prost concepute” asupra carora s-a atras atentia inca de anul trecut, spun sindicalistii Cartel Alfa. Acestia sustin ca ”refuzul de a aborda o…

- Liviu Dragnea a declarat ca, atat timp cat SPP este condus de Lucian Pahontu, el nu va mai apela la serviciile institutiei. Intrebat daca PSD sustine infiintarea unei comisii de ancheta privind SPP, Liviu Dragnea a raspuns: ”Noi nu respingem aceasta initiativa. O sa discut azi-maine cu domnul Tariceanu.…

- De atata amar de vreme, atat Lucian Pahontu, cat mai ales Marian Hapau stateau barem linistiti cu privire la Consiliul Suprem de Aparare al Tarii, stiind ca de aici nu au cum sa se astepte la vreun cutit varat in spate. Cel putin atata timp cat consilierul prezidential pe probleme de securitate nationala,…

- Claudiu Manda: George Maior va fi audiat in Comisia SRI pe 27 februarie George Maior. Foto: wikipedia.org. Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Maior, va fi audiat în Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe 27 februarie. Presedintele…

- Premierul a nuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "Inca de luni seara, am transmis Serviciului de Paza și Protecție ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg ca toți miniștrii au aceasta opțiune și am comunicat deja acest lucru.…

- Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, administrat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), va cumpara reactivi si consumabile in valoarea de 6,35 milioane lei (1,4 milioane euro), fara TVA, de la patru firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Armata va avea și in 2018 un buget considerabil, care reprezinta doua procente din Produsul Intern Brut. Asta inseamna puțin peste patru miliarde de euro. Suma este mai mare cu 11% fața de anul trecut pentru ca și valoarea toata a bugetului țarii a crescut. Ministerul Apararii ar putea semna anul acesta…

- Ioana Ene Dogioiu, mare șefa Ziare.com și Dan Tapalaga, și mai mare șef la Hotnews, au fost nominalizați de Elena Udrea în calitate de jurnaliști care au fost cumparați și de ea, dar și de Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI. Este ușor de dedus. Aceste personaje sinistre, travestite…

- In timp ce acuza de toate relele statul paralel, plasand in epicentrul sau Serviciul Roman de Informații sau o parte consistenta a acestuia, primii- miniștrii PSD s-au dat peste cap pentru a umfla și mai mult bugetul acestei instituții supraponderale. Sub ultimii trei prim-miniștri, Victor Ponta,…

- In momentul de fata, Serviciul Roman de Informatii cauta urmatoarele categorii de specialisti personal:specialist ITamp;Cpsihologtraducatormedicinfirmieraingrijitoare in unitati sanitaresoldat gradat profesionistsubofiter operativ Brigada AntiteroristaToate posturile descrise vor fi ocupate in sistem…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad, a carui tara este marcata de mai multi ani de un razboi civil, a emis luni un decret prin care numeste noi ministri la Aparare, Industrie si Informatii, relateaza televiziunea de stat, potrivit Reuters si DPA.

- Judecatoarea oradeana Florica Roman, a solicitat public, pe data de 29 dec. 2017, ambasadorilor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania sa precizeze concret care articole din “legile adoptate recent privind reforma justiției, in forma actuala,” au “convingerea”…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dupa doua-trei saptamani de intense investigații, purtatorul de cuvant SRI ne face o informare de o importanța cardinala. Legata de proveniența faimosului dispozitiv de interceptare montat in locuința ministrului de Interne Carmen Dan. Dezvaluirea este pe masura dimensiunii,…

- Serviciul Roman de Informații a postat un mesaj inedit pe Facebook, cu ocazia sarbatorilor de iarna. In mesajul postat duminica seara pe pagina de Facebook a SRI scrie in codul Morse ”Sarbatori fericite!”, alaturi de o barba de Moș Craciun care pare facuta din hartie. In secțiunea de comentarii, mulți…

- Judecata in dosarul ”Gazeta” s-a incheiat! Dupa 11 ani in care dosarul a fost anchetat, Curtea de Apel Galati a decis achitarea tuturor inculpatilor. DIICOT a pierdut definitiv in dosarul Gazeta! Liviu Man, directorul Gazeta de Cluj, vorbeste intr-un interviu despre ce au insemnat cei 11 ani pentru…

- Noi dezvaluiri ies la iveala despre Serviciul Roman de Informatii (SRI). Jurnalistul Catalin Tache spune ca intreaga „flota” de „dube negre” ale celor doua servicii secrete a fost scoase din nou pe strazi."Mai mult, ca in vremurile de aur ale statului paralel, baietii de la „tehnic” au ajuns…

- "Ministrul Justitiei, sigur ca institutional, poate dialoga cu presedintele republicii si nu va ascund faptul ca oarecum era in intentia mea, cel putin in faza initiala a elaborarii proiectului, dar, din senin, am auzit o declaratie in care spunea ca si-a pierdut increderea in ministrul Justitiei.…

- Dumitru Dragomir, fost președinte al LPF, a vorbit despre alegerile pierdute in fața lui Gino Iorgulescu și dezvaluie ce telefon a primit de la Gigi Becali, care in acel moment era in inchiosare. Potrivit lui Dragomir, Victor Ponta și Serviciul Roman de Informații s-au implicat in alegerile de la LPF,…

- Senatorii si deputatii comisiei au adoptat un amendament al AMR si UNJR, preluat de PSD si ALDE, conform caruia "Hotararile Sectiilor pot fi atacate cu recurs la sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel in termen de 15 zile de la comunicare, fara parcurgerea procedurii prealabile.…