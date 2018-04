Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Petre Roman a declarat luni, in urma cererii de urmarire penala inaintate pe numele sau, al lui Ion Iliescu si al lui Gelu Voican Voiculescu de catre procurorul general Augustin Lazar, in dosarul Revolutiei, ca se simte revoltat si uluit. Acesta a adaugat ca „era sa isi piarda viata la…

- Fostul premier Petre Roman considera ''revoltatoare'' si ''extrem de surprinzatoare'' cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale in cazul sau in dosarul Revolutiei, sustinand ca in perioada invocata nu avea nicio calitate astfel incat…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis o solicitare pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii a fostului presedinte Ion Iliescu, a fostului premier Petre Roman si a fostului vicepremier Gelu Voican Voiculescu, in dosarul…

- Fostul premier Petre Roman a reacționat dupa ce procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, în dosarul Revolutiei, fata de el, Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, ii cere presedintelui Klaus Iohannis avizul pentru inceperea urmaririi penale fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul “Revolutiei”, in legatura cu savarsirea de infractiuni contra umanitatii. “Procurorul general al Parchetului…

- Decizie de ultima ora in dosarul Revoluției! Mai exact, Augustin Lazar, procurorul general, a facut o catre președintele Klaus Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmarire penala in legatura cu savarșirea infracțiunii contra umanitații. Mai…

- Fostul premier, Petre Roman, s-a aratat revoltat de decizia lui Augustin Lazar, care a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, fata de el, Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu. „Nu am fost inștiințat in niciun fel și aceasta cerere…

- Lazar cere urmarirea penala fața de I. Iliescu, P. Roman și G. Voiculescu Gelu Voican Voiculescu (stânga), Ion Iliescu (mijloc) si Petre Roman (dreapta), în anul 1990. Foto: Arhiva. Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, informeaza Parchetul de pe linga Inalta Curte…

- Parchetul General a anuntat, luni, ca procurorul general i-a transmis presedintelui Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constitutionale si legale privind cererea de urmarire penala pentru infractiuni contra umanitatii in cazul lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu.…

- Parchetul General a anuntat, luni, ca procurorul general i-a transmis presedintelui Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constitutionale si legale privind cererea de urmarire penala pentru infractiuni contra umanitatii in cazul lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican...

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, cere presedintelui urmarirea penala fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, informeaza Mediafax.Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta ...

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a adresat președintelui Romaniei o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmarire penala in legatura cu savarșirea infracțiunii contra umanitații, prev. de art. 439 alin.…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, a adresat președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, o solicitare pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu-Voican Voiculescu in “Dosarul Revolutiei”. “Procurorul general al…

- Decizie de ultima ora in dosarul Mineriada! Mai exact, Augustin Lazar, procurorul general, a facut o catre președintele Klaus Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmarire penala in legatura cu savarșirea infracțiunii contra umanitații. Mai…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, informeaza PICCJ, citat de realitatea.net. ...

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, cere presedintelui urmarirea penala fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii.

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a inaintat președintelui Iohannis o cerere de aviz de cercetare a lui Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu. In Dosarul Revoluției, cei trei, l-a conducerea Romaniei in acea perioada, sunt acuzați pentru comiterea unor infracțiuni…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, cere presedintelui urmarirea penala fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii.

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, a adresat președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, o solicitare pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu-Voican Voiculescu in “Dosarul Revolutiei”. “rocurorul general al…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a adresat președintelui Romaniei o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmarire penala i...

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de...

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, informeaza PICCJ. (continua) AGERPRES/(AS…

- In completarea comunicatului din data de 18 decembrie 2017 cu privire la stadiul cauzei intitulata generic ”Dosarul Revoluției”, instrumentata de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Biroul de informare si relatii publice este abilitat…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a adresat presedintelui Romaniei o solicitare de exercitare a prerogativelor constitutionale si legale privind cererea de urmarire penala in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, prev. de art. 439 alin.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție dezbate joi cel de-al doilea termen in camera preliminara al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care sunt judecați Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Magureanu, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, și alți foști demnitari. Din cauza lipsei…

- Inalta Curte de Casație și Justiție dezbate joi cel de-al doilea termen in camera preliminara al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990", in care sunt judecați Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Magureanu, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, și alți foști demnitari. Din cauza lipsei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a solicitat, luni, procurorului general Augustin Lazar desecretizarea protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii (SRI). "In data de 19 martie 2018, ministrul Justitiei (...) a solicitat domnului Augustin Lazar, procuror…

- Parchetul General a anuntat vineri ca 164 monede antice, dintre care 20 monede dacice de tip Koson, sustrase din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei, au fost recuperate in urma unor perchezitii efectuate in Austria si Germania. Potrivit unui comunicat remis vineri, Sectia de urmarire…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins, luni, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. "Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat decizia la cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Magistrații au luat hotararea de a respinge cererea DNA.”Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) se pronunta luni pe cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Paul Stanescu declara ca va demisiona din functie daca va fi inculpat in acest dosar. "In 2010, Curtea…

- Procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi: Ce presupune aceasta procedura și cum poate fi, mai exact, revocata. Rolul pe care il are Klaus Iohannis. Potrivit articolului 54, alineatul 1 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, „procurorul general al Parchetului…

- Revocarea lui Kovesi. CSM nu a primit raportul privind DNA. Magistratii asteapta publicarea documentului Reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au declarat, vineri, ca raportul pe baza caruia ministrul Justitiei cere revocarea procurorului sef al DNA nu a ajuns la CSM, magistrati…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si si Justitie, Augustin Lazar, reafirma, intr-o postare pe Facebook, ca nu exista niciun motiv legal de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Procurorul General, Augustin Lazar, iși exprima suportul total pentru procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție.”Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ ) urmeaza sa dezbata joi cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Este al treilea termen in acest proces, primele doua fiind ...

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a dispus, miercuri, efectuarea de verificari la nivelul tuturor unitatilor de parchet pentru identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor, pornind de la aspectele semnalate de presa in ultima perioada, cu privire la conduita unor procurori, au anuntat…

- Un barbat a leșinat la procesul „Mineriadei”, dupa ce un scandal a izbucnit la Curtea Militara de Apel București. Sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului „Mineriada din 13-15 iunie 1990”. Sala, in care are loc procesul, a devenit neincapatoare, așa ca unii dintre…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.Termenul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea companiei Tel Drum de ridicare a sechestrului intr-un dosar DNA, insa a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la articolul 249 alin. 5 din Codul de procedura penala. "(5) Masurile asiguratorii in vederea repararii pagubei…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi. "Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de suspecta persoana juridica SC Tel Drum…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea companiei Tel Drum de ridicare a sechestrului intr-un dosar DNA, insa a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la articolul 249 alin. 5 din Codul de procedura penala.MINUTA: 159/1/2018 - I. Respinge, ca nefondata,…

- Rasturnare de situatie, dupa ce in spatiul public s-a vehiculat informatia potrivit careia Parchetul General a inceput verificari, dupa acuzatiile lansate de presedintele PSD in cazul SPP. Reprezentantii Ministerului Public au iesit la rampa cu o declaratie oficiala in care infirma vehement aceste…

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media cu privire la conduita procurorului Bucurica Radu George din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oravița, precum și plangerile inregistrate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cursul lunii ianuarie 2018, Biroul de informare…

- Valentin Riciu a demisionat din functia de consilier al lui Carmen Dan. Decizia a fost anuntata de Riciu pe pagina sa de Facebook si vine dupa ce s-a aflat ca este cercetat in trei dosare. „Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea…

- Iuliana Magdalena Olteanu, din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ramane in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Conform datelor oficiale, magistratului i a fost prelungira delegarea in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General…